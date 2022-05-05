كيفية استخراج البطاقة الرقمية بنك الراجحي 1443 وطريقة تجديدها

يرغب الكثيرون في معرفة كيفية استخراج البطاقة الرقمية بنك الراجحي 1443، والتي تُعد أحد الخدمات التي طرحها بنك الراجحي لجميع العملاء والذي اعتاد أن يقدم كل ما هو جديد وحصري من الخدمات البنكية، وذلك لأنه يعتبر أكبر وأعرق البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية والذي يحوي على عدد مهول من العملاء الذين لا يفضلون التعامل مع أي بنك آخر غيره.

كيفية استخراج البطاقة الرقمية بنك الراجحي 1443

تم الإفصاح عن طرح البطاقة الرقمية من قبل بنك الراجحي وقد صرح البنك على أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها كي يتمكن أي عميل من استخراج تلك البطاقة، وتكمن تلك الخطوات فيما يلي:

توجه نحو المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لبنك الراجحي.

حدد البطاقة أو الحساب الذي ترغب به من بين البطاقات المطروحة أمامك على الشاشة.

اضغط فوق أيقونة البطاقات الائتمانية.

انقر على خيار تقديم طلب.

سجل كافة بياناتك الشخصية كل منها في الحقل المخصص لها.

اذكر كل من (اسمك، جنسيتك، النوع، السند رقم الإقامة، رقم الهوية).

حدد هل تمتلك حساب داخل بنك الراجحي أم لا.

اكتب كافة البيانات الخاصة بالراتب، وهل يتم تحويله بالفعل عبر حساب الراجحي أم لا.

سجل كم الراتب الذي تتقاضاه بالضبط.

حدد القطاع التابع له في العمل هل ضمن القطاع الحكومي أم القطاع الخاص.

سجل كافة طرق التواصل معك سواء رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، الوقت المناسب للاتصال، لغة التواصل المناسبة لك.

في النهاية قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

طريقة تجديد بطاقة بنك الراجحي

في الواقع أن بطاقة في العامة تكون ذات مدة صلاحية محددة وهي يمكن أن تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك يكون وفق الصراف الآلي الذي تم استخراج منه البطاقة وفي حال انتهت يجب إتباع الخطوات التالية لتجديدها: