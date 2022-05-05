صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1443

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، ويتساءلون عن النموذج الصحيح الخاص بطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، وذلك من أجل ضمان قبول الطلبي المرسل والذي سنعمل على توضيحه من خلال مقالنا.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

قوم الديوان الملكي بتقديم العديد من المساعدات والخدمات لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وإن الديوان الملكي هو حلقة تصل بين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والمؤسسات المختلفة في السعودية وبين الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل ويسعى الديوان الملكي إلى تقليل نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية عن طريق توفير مبالغ معينة لدعم الأسر الفقيرة، وأيضا الارتفاع بمستوى معيشة المواطنين، ويتم أخذ مساعدة مالية من الديوان الملكي عن طريق توافر بعض الشروط في المتقدم، وعن طريق إرسال طلب مساعدة مالية، ومن صيغ طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي ما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…..

إني ابن من أبناء شعب المملكة العربية السعودية وأنا تحت اهتمامكم ورعايتكم الكريمة، واني من الأشخاص الذين قاموا بحماية الوطن، وإن متطلبات الحياة قد أدت إلى تراكم الديون والمسئوليات الخاصة بي، ولا أستطيع أن اوفي بها.

ولي كل الأمل يا مولاي أن تقوم بمساعدتي حتى اقوم بتسديد الالتزامات المادية الخاصة بي وهو مبلغ قدرة (…… ألف ريال سعودي)

علما بأن رقم حسابي البنكي هو (…..)

أدام الله عزكم وحفظكم للإسلام والمسلمين.

مقدمه المواطن……

سجل مدني/……

جوال رقم/……

طريقة الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

هناك العديد من الخطوات لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي وهي:

• أولا: يتم الدخول إلى موقع الديوان الملكي الخاص.

• ثانيا: يتم اختيار إرسال طلب مساعدة من الخدمات الإلكترونية.

• ثالثا: قم بمليء الاستمارة التي سوف تظهر لك.

• رابعا: قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشمل صحيح.

• خامسا: قم بالضغط على إرسال.

• سادسا: سوف يتم استقبال الرد خلال بضعة أيام.