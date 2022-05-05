نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال بدون موافقة الكفيل بفترة سداد ميسرة بدون رسوم بموافقة فورية في المقال التالي
الكثير من العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية يريدون الحصول تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي كذلك بفترة سداد ميسرة وذلك متوفر في الفترة الحالية في قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث نجحت الشركة في توفير التمويل الشخصي وتمويل السيارات للأفراد بخصائص ومزايا متعددة للجميع وسوف نوضح اليوم التمويل الشخصي الأصغر بالشركة حيث متاح تلك التمويل للمواطن السعودي والمقيم بدون رسوم إدارية حتى مبلغ تمويل يصل إلى 20,000 ريال سعودي وأصبح التقديم على التمويل عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل أو بدون ضامن بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
كافة الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بالشركة
للحصول على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر ومنها توفير الدخل المناسب وفترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر على الأقل وإليكم جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل كالتالي:
- يشترط التمويل الأصغر توفير دخل يبدأ من 5000 ريال سعودي بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
- للحصول على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة لابد من توفير فترة خدمة عمل تبدأ من 3 شهور سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة أو القطاع الحكومي أو شبة حكومي.
- توفير إيضًا العمر المتوافق عليه أثناء التقديم الإلكتروني من 22 عام حتى 60 عام فقط.
- العسكريين متاح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري داخل أراضي المملكة.
كافة المزايا والخصائص التمويلية لدى قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل
- شركة اليسر للإجارة والتمويل وفرت التمويل الشخصي الأصغر بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.
- كذلك التمويل بالشركة يمتاز بأنه بالتقسيط الشهري الميسر حتى ثلاثة سنوات بحد أقصى عند السداد في السعودية.
- التمويل الشخصي الأصغر بموافقة فورية بدون الحاجة إلى رسوم إدارية حتى مبلغ تمويل 20,000 ريال.
- للسعوديين بدون موافقة الكفيل حتى 20,000 ريال سعودي أما المقيمين بدون كفيل حتى 10,000 ريال سعودي.
- متوافق قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل مع الأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في السعودية.
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