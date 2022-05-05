شروط طلب تمويل ترميم المنزل من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

يهدف بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إلى مساعدة الأسر السعودية وتلبية احتياجاتها لمواجهة الظروف الصعبة، فهو يقدم أنواع متعددة من التمويل، سواء لقرض التمويل أو الأسرة أو الزواج، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل ترميم المنزل، لمنع الضرر الذي يمكن أن يحدث بسبب ترك المنزل بدون ترميم، ويعمل البنك على تقديم التمويل لهم سريعا بعد عشرة أيام من تاريخ استلام الأوراق، وسنقدم لكم اليوم شروط طلب تمويل ترميم المنزل وقيمة التمويل من بنك التنمية الإجتماعية.

شروط طلب تمويل ترميم المنزل من بنك التنمية الإجتماعية

توجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على تمويل من بنك التنمية الإجتماعية وهي كالتالي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام، ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 عام.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 12500 ريال.

يجب وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.

من الضروري ألا يقل عمر المنزل عن خمسة سنوات.

يجب عدم زيادة المنزل المراد ترميمه عن ألف متر مربع.

إذا تم انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأباء أو الأبناء أو الاخوات أو الزوجات، فيجب أن يكون مر على انتقال الملكية على الأقل سنتين.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض من بنك التنمية الإجتماعية

يجب توافر نموذج 105 المعبد إلكترونيا.

يجب توافر صورة من الهوية الوطنية للكفيل.

يجب توافر أصل من التعريف براتب الكفيل، مختوم من جهة العمل الخاصة به، ويجب ألا يمر على تاريخ توقيعه أكثر من 60 يوم.

يجب تقديم أصل رقم حساب الآيبان للبنك.

وفي حالة وجود رهن على المنزل القديم، أن يقدم أصل من موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل.

يجب تقديم صور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التوكيل والتنازل.

قيمة التمويل الخاص بترميم المنزل

يتم الحصول على مبلغ 18 الف ريال في حالة المنازل المبنية من الطين، وفي حالة المنازل الشعبية، فيتم الحصول على مبلغ 30 ألف ريال سعودي للترميم، والحد الأعلى لتمويل المنازل المبنية بالخرسانة هو 60 ألف ريال، إذا كان عمر المستفيد بين 60 و 65 عام، فيكون الحد الأعلي للتمويل 30 ألف ريال، وإذا كان عمره بين 65 و 70 عام، فيكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال.