تمويل شخصي 5 آلاف ريال من سلفة بالسعودية بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي من سلفة بدون تحويل الراتب، تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات المالية السعودية التي تمنح الأشخاص الأكثر احتياجاً تمويل سريع بدون تحويل راتب، فقد أوضحت منصة سلفة من خلال صفحتها الإلكترونية عبر تويتر عن منح تمويلات سريعة تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال سعودي بحد أقصى ويبدأ من ألف ريال، ويتميز بإمكانية السداد على فترات طويلة ومرنة نوضحها من خلال موقعنا ويتم الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب، وكان الهدف الرئيسي من تمويل سلفة هو سد احتياجات الأشخاص المستفيدين من التمويلات المقدمة، ونعرض من خلال موقعنا ثقفني لكل متابعينا عبر هذا المقال تمويل شخصي 5 آلاف ريال من سلفة بدون تحويل الراتب وكيفية الحصول عليه ورابط الخول.

تمويل شخصي 5 آلاف ريال من سلفة:

تمنح منصة سلفة في الفترة الأخيرة تمويلت سريعة في دقائق توفيراً للوقت والجهد، حيث تصل قيمة التمويل بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي ويتم الحصول عليهم من خلال التسجيل والتقديم بمجرد الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة، وتتيح المنصة العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد التقديم ومن ضمنها إنه يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب، ولكي يتمكن الفرد من الحصول على التمويل يجب توافر بعض الشروط به، ونوضح من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومكتمل الأهلية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. يكون دخله بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 23 حتى 60 عام بحد أقصى من الضروري أن يكون المتقدم على رأس عمله لمدة 3 أشهر في حالة موظف في القطاع الحكومي ولمدة 6 أشهر في حالة كونه موظف في القطاع الخاص.

مميزات تمويل سلفة السريع:

يتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

إمكانية سداد التمويل على فترات طويلة تصل إلى 6 شهور كحد أقصى علماً بأن هذه الفترة تكون ميسرة ومجدولة

له هامش ربح تنافسي

يتم إیداع بشكل سريع بمجرد اتباع كافة إجراءات التقديم

كيفية الحصول والتقديم على تمويل شخصي 5 آلاف من سلفة: