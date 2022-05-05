نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض خصومات بطاقات البلاد على حجوزات الطيران والفنادق والتسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض خصومات بطاقات البلاد على حجوزات الطيران والفنادق والتسوق تبدأ من 15% حتى 20% عند الشراء ببطاقات بنك البلاد الائتمانية، واسترداد نقدي في بعض الأحيان يصل حتى 5% وكل العروض خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي.

عروض خصومات بطاقات البلاد على حجوزات الطيران والفنادق والتسوق

من خلال بطاقات بنك البلاد تستطيع حجز الفنادق وتذاكر الطيران والتسوق بخصومات تبدأ من 15% على النحو الآتي: