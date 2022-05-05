نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الدعم الريفي 1443 ومبلغ الدعم الريفي وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الدعم الريفي 1443، المقدم من وزارة الزراعة بالحكومة السعودية التي تقدم الكثير من أنواع الدعم الذي يساعد المواطنين السعوديين، من بين أنواع الدعم المقدم من الحكومة السعودية هو برنامج الدعم الريفي، والذي يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، لذا نقدم إليكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، طريقة التسجيل في الدعم الريفي، ورابط وشروط التسجيل في برنامج دعم ريف.

شروط التسجيل في الدعم الريفي 1443

أصدرت وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مجموعة متنوعة من الشروط والأحكام اللازمة للتسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، جاءت هذه الشروط والضوابط كالتالي:

يجب أن يكون المستفيدين من الدعم الريفي يحملون الجنسية السعودية أو من حاملي بطاقات التنقل.

ينبغي أن تكون عدد برامج الدعم المستفيد منها المتقدم لا تتجاوز 3 برامج.

21 عام هو الحد الأدنى لعمر المتقدم.

عدم توافر وظيفة للمتقدم سواء بالقطاعات العامة أو الخاصة.

لا يتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي.

وجود حساب بنكي للمستفيد.

تواجد المتقدم في المملكة العربية السعودية.

وجود وثيقة العمل للمتقدم.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

طريقة التسجيل في دعم ريف تتطلب من المواطنين السعوديين الذي انطلقت عليهم شروط دعم ريف أن يقوموا بالإجراءات التالية:

الدخول على رابط منصة دعم ريف للأسر المنتجة. الضغط على مربع (إنشاء حساب جديد). تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم مثل (رقم هوية المتقدم، رقم جوال المستفيد، تاريخ الميلاد، كتابة الرقم السري). تخطي الرمز المرئي عن طريق كتابة الأرقام والحروف الموجودة في هذه الخطوة. مراجعة بياناتك الشخصية. الضغط على (تسجيل). استقبال الكود المرسل على رقم هاتف ومن ثم القيام بتسجيله في المكان المخصص له.

رابط التسجيل في الدعم الريفي

طريقة التسجيل في الدعم الريفي برنامج دعم ريف تتم إلكترونيا من خلال رابط دعم ريف، توفيراً للجهد والوقت لا يحتاج المزارع أو المستفيدين من الدعم الريفي سوء الضغط على رابط التسجيل في الدعم الريفي، ومن ثم تسجيل بعض البيانات والمعلومات البسيطة التي تخص المتقدمين.



شروط الدعم الريفي للنساء

لا تختلف شروط الدعم الريفي للنساء عن شروط الدعم الريفي للمتقاعدين أو العاطلين سوي في الدخل الشهري، حيث من أهم شروط دعم ريف للعاطلين أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 9 آلاف ريال سعودي، فيما يختلف هذا الشرط عن شروط الدعم الريفي للنساء والذي يحب فيه أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدمة عن 6 آلاف ريال سعودي.

متي القبول في دعم ريف؟

تتم عملية القبول في برنامج الدعم الريفي بعد الانتهاء من عملية التسجيل في البرنامج بمدة زمنية قد تصل إلى شهرين تقريباً، بعدها يتم قبول المتقدمين وفقاً للشروط السابق ذكرها، يحق بعدها المستفيد الحصول على الدعم الريفي في موعد صرف الدعم الريفي المحدد.

كم يكون الدعم الريفي؟

قامت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الزراعة تحديد مبلغ الدعم الريفي المستحق للمستفيدين الذي ينطبق عليهم شروط الدعم، حيث تتم آلية حساب مبلغ دعم ريف الشهري بعد قسمة الدعم الكلي على / 18 = الدعم الشهري، حيث إفادة وزارة الزراعة على استمرار صرف الدعم الشهري للمستفيدين من ريف لمدة 18 شهر متصل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم الريفي

كشفت وزارة الزراعة عن المرفقات الواجب رفعها عبر رابط منصة ريف للتسجيل في الدعم الريفي والاستفادة من خدمات منصة ريف، حيث جاءت هذه المستندات كالتالي:

نسخة من الأبيان.

صورة من الوكالة تكون سارية بصيغة pdf.

رفع تصميم خاص بالمزرعة.

شهادة التوثيق.

تسجيل جميع البيانات بدقة عالية.

وصلنا لختام شرح شروط التسجيل في الدعم الريفي 1443 ومبلغ الدعم الريفي وطريقة التسجيل.