نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إيجار تسجيل دخول قطاع الإيجار العقاري بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إيجار تسجيل دخول، حيث تعتبر منصة إيجار هي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى وضع نظام مخصص لقطاع الإيجار العقاري داخل المملكة العربية السعودية، كما تعمل المنصة علي حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية سواء كان لطرف (المستأجر أو المؤجر أو الوسيط العقاري)، وتقدم منصة إيجار عدد هائل من الحلول الإلكترونية التي تساعد في تطوير قطاع الإيجار العقاري والعمل علي تنظيمه وتسهيل أعماله، بما يساعد علي تحقيق التوازن في القطاع بل وتعزيز الثقة بالتعامل به، كما تساعد منصة إيجار الإلكترونية علي تحفيز الاستثمار في هذا المجال العقاري، وسوف نوفر لكم رابط منصة إيجار تسجيل دخول.

منصة إيجار تسجيل دخول

يستطيع جميع الأفراد في المملكة العربية السعودية تسجيل دخول منصة إيجار، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة علي مدار اليوم وفي أي وقت، واليكم تفاصيل الدخول:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي: منصة إيجار.

النقر علي تبويب الخدمات الإلكترونية المتوفرة بأعلي صفحة الموقع.

تحديد الخدمة التي يرغب كل شخص في أدائها.

ثم النقر علي تبويب الضغط علي التقديم في الخدمة.

خدمات مصة إيجار الإلكترونية

توفر منصة إيجار عدد هائل من الخدمات الإلكترونية الخاصة بها، بالإضافة إلى خدمات عديدة للمواطنين في المملكة من خلال التعاون مع منصة جود الإسكان تحت رعاية وزارة الإسكان السعودية، ولعل من أبرز خدمات منصة إيجار ما يلي:

توفير خدمات إلكترونية خاصة بالاستلام والتسليم العقاري.

خدمة طلب تسجيل حالة تعاقدية جديدة.

طلب إلغاء عقد من طرف واحد.

توفير خدمات تخص السكن الجماعي سواء الفردي أو الجماعي.

خدمات تخص الوسيط العقاري الجماعي.

رقم التواصل مع منصة إيجار

يستطيع جميع المستفيدون من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية التواصل مع منصة إيجار من خلال الرقم التالي 920020035 وهو الرقم المجاني الموحد لمنصة إيجار، والذي من خلاله يمكن تقديم الاستفسارات المتنوعة، أو تقديم شكوي تخص التعامل مع المنصة، أو لتقديم الاقتراحات التي يرغب بها كل مستفيد، وتقوم المنصة بالتواصل الدائم مع جميع العملاء لضمان رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز ثقة التعامل به.