نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد 2022 للأجانب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين الذي تم التعديل عليه وأضافه بنود جديدة توضح خطة سير العمل في جميع المؤسسات بين صاحب العمل والموظف الوافد، حيث ترعي السعودية حقوق الوافدين إليها لأجل العمل، منذ لحظة تقدمهم للالتحاق بوظيفة ما، وحتى بعد نهاية فترة خدمتهم، كما ألزمتهم ببعض الواجبات والتي وإن أشركتهم مع جميع العمال السعوديين في نظام العمل.

كما وضحت وزارة العمل أيضا في قانون العمل الجديد بنود الإجازة المرضية قانون العمل السعودي الجديد، ويأتي كل هذا التجديد في أطار سعي الحكومة السعودية لكي تحدد فيه الإطار الذي تدور فيه العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك حتى تستقر بيئة العمل، وتحافظ على حقوق وواجبات كل منهما، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الجاذبة للعمالة من مختلف دول العالم وفي جميع التخصصات، وفي إطار سعيها الدؤوب للمحافظة على حقوق العاملين الوافدين لديها صدرت تعديلات جديدة على قانون العمل فيما يخص الوافدين.

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في قانون العمل السعودي للوافدين

وسوف نقوم بشرح كافة بنود المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي، أُقر نظام العمل السعودي الجديد من مجلس الوزراء في 3/6/1436هـ وبدأ تطبيقه في 5/1/1437 هـ وذلك بهدف تنظيم العمل في السعودية والمساهمة في زيادة الإنتاج وتعزيز جودتها مما ينعكس بالإيجاب على تنمية الاقتصاد الوطني السعودي بوجه عام.

قام نظام مكتب العمل بوضع إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ولضمان حماية أرواح المواطنين أثناء قيامهم بأعمالهم بعد اتخاذ قرار فك الحظر، فقامت بفرض بعض القوانين على المواطنين أثناء تأديتهم للعمل، وأثناء التنقل، سنوضحها لكم من خلال فقراتنا التالية.

ومن ضمن هذه الإجراءات فرض حظر التجوال على كافة البلدان، ومنع التجمعات وغلق المساجد، ولكن مع استمرار الجائحة أصبح من الصعب استمرار الوضع على ما هو عليه. فقد تعطلت الكثير من الأعمال بسبب الفيروس، وأصبح من الضروري الرجوع للعمل ورجوع الحياة الطبيعية، فقامت المملكة بالنظر في الأمر لوضع الإجراءات الوقائية التي تكفل أكبر قدر من الحماية .

وأصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية مجموعة من القوانين والتعليمات الواجب تنفيذها بالقطاع الخاص وذلك لحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعاملين أو الموظفين بها، ولقد ورد فيما يخص حقوق الوافدين ما يلي:

ضرورة دخول العامل إلى السعودية بطريقة مصرح بها. أن يكون الوافد للعمل من أصحاب الكفاءات المهنية، أو من الأعداد التي تحتاجها البلد للوفاء بحاجتها منها. للعامل الحق في مزاولة عمله بمدة لا تقل عن 8 ساعات يومياً، و 48 ساعة أسبوعياً، مع تخفيضها بشهر رمضان إلى 6 ساعات يومياً و36 ساعة أسبوعياً. يستحق العامل إجازة سنوية تقدر ب 21 يوم تزيد إلى 30 إذا عمل لمدة خمس سنوات متواصلة.

ويهدف هذا القانون بكافة بنوده سواء كانت القديمة التي تم تحديث بعضها أو البنود الجديدة التي تحسين العلاقة والصلة الرابطة بين العامل وصاحب مؤسسة العمل، وهذا يأتي ضمن محاولات الحكومة السعودية في تحسين أداءها لتدخل قائمة أفضل الدول من حيث الرضا الوظيفي وتحقيق نسب عالية من السعادة للمواطنين سواء كانوا الموظفين أو الجمهور وبسبب سعي ولي العهد في إعطاء صلاحيات أكبر للمرأة في قطاعات العمل جميعها.

قانون العمل السعودي للوافدين الجديد

وضع بعض القوانين الخاصة برخصة العمل، بالإضافة إلى رخصة الإقامة، وكذلك وضع التكلفة الخاصة تكاليف الاستقدام. كما تشمل البنود عقود العمل، بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل، والإجازات، كما يوجد في البنود مكاتب الاستقدام. وهذه هي القوانين والبنود التي تحكم العلاقة بين العامل الوافد وبين المؤسسة التي سيعمل بها، وهذه القوانين تم وضعها من أجل حماية العمل والمؤسسة، والحفاظ على حقوق العاملين، وذلك لكي تتجنب المملكة السعودية حدوث أي مشاكل من شأنها التأثير على نظام العمل السعودي.

ووفقا للبنود التي ووضعتها الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في قانون العمل الجديد في المملكة والتي تأتي اهم بنوده المحدثة كما يلي:

للعامل الحق في يوم واحد كإجازة عارضة لحضور ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أصوله أو فروعه.

أن يكون العامل تحت مسؤولية صاحب العمل. ألا يحتجز صاحب العمل راتب العامل الوافد أو جزء منه دون سند قضائي.

أن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامة العامل، وألا يطلب منه العمل بشكل زائد على عدد ساعات العمل المصرح بها.

أن يعطي صاحب العمل الوقت اللازم لممارسة كافة الحقوق والالتزامات المتفق عليها، دون تنزيل من الأجور.

يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بإجازته قبل المدة ب30 يوم.

أن يعمل صاحب العمل على تسهيل العمل لتحقيق أحكام نظام العمل أمام موظفي الجهات المختصة.

يكفل قانون العمل بالقطاع الخاص للعامل نصف راتب عن كل سنة عمل بها إذا أمضي في خدمته المدة من سنتين إلى خمس سنوات، وراتب كامل لمن أمضي خمس سنوات عن كل سنة كمكافأة نهاية خدمة.

قانون العمل السعودي الجديد للأجانب

يدفع صاحب العمل الأجر في مؤسسة العمل، وبعملة السعودية، ويجوز استلام الراتب بأحد بنوك السعودية إذا وافق العامل على ذلك. كما أن للعامل الفني واجبات لابد فيها أن يراعي الأمانة في نقل المعلومة ومساعدة قرنائه دون طلب أجر، وكذا في الحفاظ على جميع الآلات والمعدات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة أثناء استعماله للآلات أو الماكينات. في حالة إصابات العامل فإن صاحب العمل ملزم بتحمل نفقات العلاج كاملة. ولصاحب العمل الحق وقت التقصير بالإنذار أو توقيع الغرامة، أو الحرمان من العلاوة وتأجيلها، وكذا فإن له الحق في تأخير الترقية، وفي الإيقاف مع الحرمان من الأجر، أو الفصل من العمل.

وتنص المادة الرابعة والثمانون أنه في حالة انتهاء عقد العمل فإن العامل يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس راتب نصف شهر في الخمس سنوات الأولى من العمل، أما إذا زادت فترة العمل عن 5 سنوات فإن العامل يحق له الحصول على راتب شهر كامل لكل عام من الأعوام المتبقية، وذلك يكون وفقًا للأجر الأخير الذي حصل عليه.

الفئات المستهدفة من فانون العمل الجديد

هناك العديد من الفئات التي يخاطبها هذا القانون بشكل مباشر، ومن أهمها:

القوانين المتعلقة برخصة مزاولة العمل. القوانين المتعلقة برخصة الإقامة. القوانين المتعلقة بتكاليف الاستقدام. عقود العمل. تحديد ساعات العمل والإجازات المستحقة للعامل. طرق إنهاء عقد العمل. مكاتب الاستقدام الأهلية. مكاتب العمل. هيئات تسوية الخلافات العمالية

الجدير بذكر أيضا أن الحكومة السعودية تعمل في الفترة الأخيرة إلى تعديل كافة القوانين كي تتماشي مع العصر الحالي حيث تم الإعلان عن تعديل شروط التقاعد المبكر والتي كان يجهلها الكثير كما تم الإعلان أيضا عن حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت محض أخطاء كثيرة يقع فيها الكثير، كما تم تعديل الفترة التدريبية للعامل لتصبح 60 يومًا بدلًا من 180 يوم، تم تعديل نسبة المتدربين الذين يجب على صاحب العمل أن يقوم بتأهيلهم سنويًا لتصبح 12% من نسبة العمالة الموجودة لديه، إن كان يعمل لديه 50 شخص فأكثر، بعد أن كانت هذه النسبة هي 6% فقط في القانون القديم، مما يعني أن صاحب العمل يجب عليه أن يقوم بتدريب 12% من العاملين لديه كل عام.