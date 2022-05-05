نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول ehsan إحسان الخيرية 1443 لطلب المساعدات العلاجيه والمالية وشروط التسجيل بالمنصه في المقال التالي
تصدر السؤال بشأن طريقة التسجيل في منصة إحسان مواقع الإنترنت وخاصة مؤشر البحث العالمي “جوجل”، حيث أن منصة إحسان تعد من أكبر المنصات السعودية التي تساهم في فعل الخير وتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين ولكن وفقًا لشروط وأحكام معينة حتى يكون المتقدم مستحق كليًا لمساعدات المنصة، وتعمل الحكومة باستمرار على توفير كافة الخدمات التي تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم في التكيّف مع الظروف الحالية وتحمّلها.
طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية
- زيارة بوابة منصة إحسان الإلكترونية عبر الرابط الخاص
- بعد ذلك قم بالنقر على زر “تسجيل الدخول” الظاهر أمامك أعلى صفحة البوابة الرسمية ومنها انقر على أيقونة “إنشاء حساب”.
- اكتب كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع والتي تشمل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكذلك اسم المتقدم رباعيًا.
- يتم إرسال رسال نصية SMS على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق قم بكتابته في مكانه المخصص له.
- ويتم إرسال رسالة تنشيط الحساب عبر عنوان بريدك الإلكتروني قم بالذهاب عليها ومن ثم انقر على أيقونة “تسجيل” وبذلك يكون قد تم تسجيلك بنجاح في المنصة.
المؤسسات التي تشرف على منصة إحسان الخيرية
من أبرز المؤسسات التي تعمل تحت إشرافها منصة إحسان الخيرية هي وزارة العدل السعودية، وزارة المالية السعودية، وزارة الصحة السعودية، وزارة التعليم السعودية والبنك المركز السعودي.
شروط التسجيل والقبول في منصة إحسان الخيرية
أما بالنسبة لمرحلة الشروط التي يجب معرفتها قبل الإقدام على التسجيل في تتمثل في عدة نقاط كالآتي:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المساعدة (الشخص المستفيد) يعيش داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كان سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة تنقل داخلها.
- في حالة أنك تقطن خارج المملكة فلا يتم قبول طلبكم بالتقدم للحصول على مساعدة المنصة حيث أنه لابد من التسجيل برقم هاتف محمول سعودي.
- الاتصال بين المستفيد والمنصة يجب أن يكون فعّالًا طول الوقت وإلا يتم غلق الحساب وحذفه نهائيًا.
- وجود عنوان بريد إلكتروني للمستفيد ساري وغير عاطل حتى يتم استقبال وإرسال الرسائل من خلاله.
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