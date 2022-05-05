رابط دخول ehsan إحسان الخيرية 1443 لطلب المساعدات العلاجيه والمالية وشروط التسجيل بالمنصه

تصدر السؤال بشأن طريقة التسجيل في منصة إحسان مواقع الإنترنت وخاصة مؤشر البحث العالمي “جوجل”، حيث أن منصة إحسان تعد من أكبر المنصات السعودية التي تساهم في فعل الخير وتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين ولكن وفقًا لشروط وأحكام معينة حتى يكون المتقدم مستحق كليًا لمساعدات المنصة، وتعمل الحكومة باستمرار على توفير كافة الخدمات التي تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم في التكيّف مع الظروف الحالية وتحمّلها.

طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية

زيارة بوابة منصة إحسان الإلكترونية عبر الرابط الخاص

بعد ذلك قم بالنقر على زر “تسجيل الدخول” الظاهر أمامك أعلى صفحة البوابة الرسمية ومنها انقر على أيقونة “إنشاء حساب”.

اكتب كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع والتي تشمل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكذلك اسم المتقدم رباعيًا.

يتم إرسال رسال نصية SMS على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق قم بكتابته في مكانه المخصص له.

ويتم إرسال رسالة تنشيط الحساب عبر عنوان بريدك الإلكتروني قم بالذهاب عليها ومن ثم انقر على أيقونة “تسجيل” وبذلك يكون قد تم تسجيلك بنجاح في المنصة.

المؤسسات التي تشرف على منصة إحسان الخيرية

من أبرز المؤسسات التي تعمل تحت إشرافها منصة إحسان الخيرية هي وزارة العدل السعودية، وزارة المالية السعودية، وزارة الصحة السعودية، وزارة التعليم السعودية والبنك المركز السعودي.

شروط التسجيل والقبول في منصة إحسان الخيرية

أما بالنسبة لمرحلة الشروط التي يجب معرفتها قبل الإقدام على التسجيل في تتمثل في عدة نقاط كالآتي:-