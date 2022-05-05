موعد عودة من اجازة البنوك في المملكة بعد تصريحات البنك المركزي 1443 عودة من العيد

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موعد عودة من اجازة البنوك في المملكة، نعرض اليوم في أخر أيام عيد الفطر المبارك موعد عودة الدوام العمل في البنوك، حيث ينتظر عدد كبير من السعوديين انتهاء عطلة البنوك، وانتهاء إجازة عيد الفطر من أجل إنهاء عملياتهم المصرفية التي تحتاج إلى إجراءات إدارية لتفعيلها، ومن المقرر أن يباشر جميع موظفين بالمملكة عملهم سواء القطاع العام أو الخاص عملهم وفقاً لتاريخ انتهاء عطلة العيد المعلنة من قبل جهات العمل، حيث من تنتهي إجازة عيد الفطر وتستأنف موظفي القطاع الحكومي العمل يوم الأحد الموافق السابع من شوال، بينما بدأ موظفي القطاع الخاص مباشرة مهام عملهم اليوم الأربعاء الموافق 3 من الشهر الجاري.
موعد عودة من اجازة البنوك في المملكة
وقد بدأت عطلة الجهاز المصرفي في المملكة يوم 27 رمضان 1443، وتبلغ عدد أيام الإجازة 6 أيام كاملة، ليكون موعد عودة اجازة البنوك في المملكة يوم الأحد 7 شوال، حيث أن إجازة العيد تنتهي الخميس يرفق معها يومين عطلة نهاية الأسبوع الاعتيادية والتي بلغ عددها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وبذلك يكون موعد انتهاء عطلة عيد الفطر للجهاز المصرفي السعودي هو نفسه موعد عودة جميع موظفي القطاع الحكومي للدولة للعمل، ومن المقرر أن تكون مواعيد الدوام بالعمل يبدأ يوم العمل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن ينتهي الدوام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.
فروع البنوك التي تعمل أثناء عطلة عيد الفطر
ويوجد عدد من البنوك المستثناة من عطلة عيد الفطر وتعمل خلال الإجازة، وذلك حيث يوجد العديد من الأعمال المصرفية التي لابد أن تنجز في الحال ولا يصلح تأجلها حتى موعد عودة اجازة البنوك في المملكة، وقد جاءت هذه البنوك التي تعمل على مدار مدة أيام إجازة العيد كالتالي:
- أولاً البنوك التي تتعامل مع الجمهور مباشرة ومتعلقة بتقديم الخدمات الفورية للعملاء.
- ثانية البنوك الموجودة في المناطق النائية على حدود البلاد تحسباً لأى ظروف طارئة في هذه المناطق البعيدة
- ثالثاً البنوك الخاصة بأنهاء تعاملات الحجاج والمعتمرين في المملكة حيث أن هذه الإجراءات لابد أن تنتهي بشكل فوري لا يستوعب التأجيل.
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