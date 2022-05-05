التقديم في تمويل مربي النحل المتنقل إلكترونيًا بصندوق التنمية الزراعية

تمويل مربي النحل المتنقل، حيث يتيح صندوق التنمية الزراعية خدمة طلب تمويل من أجل ممارسة نشاط مربي النحل المتنقل، علي أن يتم الحصول علي الدعم الذي يقدمه الصندوق لجميع الأفراد المرخص لهم بمزاولة النشاط من جانب خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت مظلة ورعاية جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة، ويتم التقديم في تمويل مربي النحل وفق بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع المواطنين الراغبين في التقديم في هذا النوع من الدعم، علي أن يتم التقديم في دعم مشروع مربي النحل بشكل إلكتروني من خلال منصة الوزارة الإلكترونية دون الذهاب لمقرات العمل، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في تمويل مربي النحل المتنقل.

تمويل مربي النحل المتنقل

يتم التقديم في تمويل مربي النحل المتنقل من خلال توافر شروط التقديم التي تم تحديدها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن هذه الشروط ما يلي:

عند التقديم يجب توافر ترخيص من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة ويفيد بهذا الترخيص الحق بمزاولة النشاط.

يجب توافر بطاقة تصريح نحال من خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة علي أن يكون التصريح ساري المفعول.

المرور من الدورات التدريبية المقدمة من جانب الجمعية التعاونية.

ألا يكون المتقدم للحصول علي الدعم موظفًا سواء كان موظف (حكوميًا، خاصًا).

لم يسبق للمتقدم للبرنامج الحصول على تمويل المناحل المتنقلة من جانب الصندوق من قبل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة خلال التقديم في دعم النحل.

التقديم في تمويل مربي النحل

يتم تسجيل طلب إلكتروني للحصول علي تمويل مربي النحل من خلال موقع صندوق التنمية الزراعية، علي أن يتم التقديم بهذه الخطوات التالية: