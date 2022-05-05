دعم برنامج حساب المواطن شهر مايو2022 شوال 1443 كم متبقي على إيداع مبالغ الدعم في الحسابات

موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن الدفعة 54، من أهم المواعيد التي يترقبها أكثر من 12 مليون، بعد أن تم إصدار نتائج أهلية الدفعة الدفعة 54 منذ أيام قليلة، وتم تحديد المستحقين لصرف الدعم وأعلن البرنامج عبر موقعه الرسمي على موقع تويتر، أنه لا تغير في موعد الصرف المعتاد في اليوم العاشر من شهر مايو الجاري، الموافق التاسع من شهر شوال 1443، لعدم تعارض الموعد مع يوم عطلة رسمية، أو أي مناسبة وطنية سعودية رسمية، وفيما يلي ألية الاستعلام عن الدعم عبر رابط البرنامج.

ما هو برنامج حساب المواطن ؟

برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يستهدف المواطنون الأقل دخلاً في المملكة، وبنسبة 99% مستفيدي الضمان الاجتماعي، مسجلين في البرنامج الأكبر ليس في المملكة فقط بل في العالم العربي أجمع، فقد تم الإشادة بالبرنامج من قبل منظمات دولية مهتمة بتقديم الدعم للفئات الأقل دخلاً، وكانت المملكة قد أوقفت التسجيل الجديد في البرنامج منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد فتح التسجيل لمستفيدين جدد.

عداد تنازلي لموعد صرف دعم مايو 2022

دعم برنامج حساب المواطن

بلغ دعم الحكومة السعودية للفرد الواحد في الدفعة السابقة الخاصة بشهر إبريل نحو 1065 ريال سعودي، وقال البرنامج أن عدد أرباب الأسر بلف 1.9 مليون رب أسرة، مما يشكل ما نسبته 94% من المستفيدين، بينما شكل التابعين نحو 8.01 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفون لمعايير الصرف والاستحقاق نحو 122 ألف مستحق، بما يشكل نحو 6% من المستحقين للدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

أن يكون الموطن سعودي الجنسية ويقين بصورة دائمة داخل الأراضي السعودية.

يشترط عدم وجود المستفيد في أحد دور الإيواء الحكومية السعودية أو في السجون السعودية.

يجب تطابق البيانات المسجلة مع البيانات الموجودة للجهات المعنية ذات الشأن.

تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وكذالك عدد أفرادها وأعمار التابعين.

ألية الاستعلام عن دعم برنامج حساب المواطن