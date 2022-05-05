كيفية التقديم على الضمان بالتقرير الطبي وطريقة التسجيل في الضمان الجديد

كيفية التقديم على الضمان بالتقرير الطبي هو احد الخدمات التي يكثر البحث عنها بشكل كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الضمان الاجتماعي في المملكة الكثير من طرق الدعم المادي للفئات اكثر احتياجا في لسعودية من محدودي ومتوسطي الدخل من الشعب السعودي، وذلك ضمان للهم في الحصول علي الحياة الكريمة وتأمين متطلباتهم اليومية التي يحتاجون إليها، ووضعت مؤسسة الضمان شروط محددة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد أن تم الإعلان عنه لجمهور الشعب السعودي، كما كشف الوزارة عن شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين بتقرير طبي.

كيفية التقديم على الضمان بالتقرير الطبي

كما أتاح نظام الضمان الاجتماعي للأفراد الغير قادرين على العمل أو إعالة أسرهم بسبب حالتهم الصحية لهم والتقديم على الضمان بتقرير طبي الخاص بذلك من خلال اتباع خطوات طريقة التقديم للضمان:

ينبغي الانتقال إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للضمان الاجتماعي. يجب أن يقول بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر. النقر على قائمة “الخدمات الإلكترونية”. الضغط علي خدمة معاش الضمان الاجتماعي. النقر على التقديم الآن. كتابة كافة البيانات المطلوب إدخالها. إرفاق التقرير الطبي، وكذلك كافة الأوراق المطلوبة. الضغط على تقديم الطلب.

الجدير بذكر أن شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين بتقرير طبي قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية كما أوضحت الوزارة أيضا كيفية التسجيل والتقديم للضمان الاجتماعي المطور وأسباب توقف صرف معاش الضمان وهذا ما أوضحناه في مقال سابق.