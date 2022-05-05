نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على الضمان بالتقرير الطبي وطريقة التسجيل في الضمان الجديد في المقال التالي
كيفية التقديم على الضمان بالتقرير الطبي هو احد الخدمات التي يكثر البحث عنها بشكل كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الضمان الاجتماعي في المملكة الكثير من طرق الدعم المادي للفئات اكثر احتياجا في لسعودية من محدودي ومتوسطي الدخل من الشعب السعودي، وذلك ضمان للهم في الحصول علي الحياة الكريمة وتأمين متطلباتهم اليومية التي يحتاجون إليها، ووضعت مؤسسة الضمان شروط محددة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد أن تم الإعلان عنه لجمهور الشعب السعودي، كما كشف الوزارة عن شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين بتقرير طبي.
كيفية التقديم على الضمان بالتقرير الطبي
كما أتاح نظام الضمان الاجتماعي للأفراد الغير قادرين على العمل أو إعالة أسرهم بسبب حالتهم الصحية لهم والتقديم على الضمان بتقرير طبي الخاص بذلك من خلال اتباع خطوات طريقة التقديم للضمان:
- ينبغي الانتقال إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للضمان الاجتماعي.
- يجب أن يقول بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- النقر على قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- الضغط علي خدمة معاش الضمان الاجتماعي.
- النقر على التقديم الآن. كتابة كافة البيانات المطلوب إدخالها.
- إرفاق التقرير الطبي، وكذلك كافة الأوراق المطلوبة.
- الضغط على تقديم الطلب.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
- الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بنظام الضمان الاجتماعي الجديد.
- سيتم الانتقال بك إلى أحد الصفحات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- يتم كتابة رقم الهوية، ومن ثم كتابة تاريخ الميلاد.
- ملئ خانة كلمة المرور، ومن ثم تأكيدها.
- إدخال رمز التحقق المرئي.
- القيام بالموافقة عل كافة الشروط بعد قراءتها.
- الضغط على تسجيل.
- اتباع كافة التعليمات المنصوص عليها.
- القيام بتسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية الخاصة بالضمان الاجتماعي.
- الضغط على إحدى الملفات الموحدة الموجودة في الأعلى.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة.
- قراءة البيانات المدخلة والتأكد منها.
- الضغط على أيقونة الذهاب لكتابة البيانات الخاصة بالعنوان.
- كتابة البيانات اللازمة.
- الذهاب إلى قائمة البرنامج واختيار المناسب منه.
المستندات المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي
ينبغي تقديم بعض المستندات إلى وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي والتي تشتمل على الآتي:
- ينبغي تقديم الهوية الوطنية أصل وصورة لكي تتم المطابقة بينهما.
- يجب أن يتم تقديم شهادة وفاة العائل لها إن كانت أرملة.
- ينبغي أن يتم تقديم المستند الذي يثبت قيمة الدخل الشهري للأسرة.
- يجب تقديم قسيمة الطلاق في حال إن كانت المرأة مطلقة.
الجدير بذكر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة نشادد جميع الموطنين في المملكة اتباع خطوات طريقة تحديث الضمان الاجتماعي وذلك للأهمية.
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