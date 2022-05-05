حالات أسقاط الضمان الاجتماعي وحالات الاستحقاق للضمان الاجتماعي

حالات أسقاط الضمان الاجتماعي قد أعلنت عنها وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية وشددت على ذلك حيث يوجد حالات كثيرة لا تستحق معاش ضمان الاجتماعي، كما إن الضمان الاجتماعي هو جزء من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل دائما على رفع مستوى المعيشة والوعى لدى السعوديين بالمملكة وفقا للشروط الضمان الواجب توافرها والحفاظ على مستوى الاقتصادي والنهوض به، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين من أموال الزكاة ويقتصر هذا البرنامج على السعوديين، كما حددت أيضا الوزارة حالات الاستحقاق للمعاش الضمان أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل، ويجب دائما تحديث بيانات الضمان حتى لا يسقط الدعم.

حالات أسقاط الضمان الاجتماعي

يتم أسقاط الدعم عن مستفيدي الضمان وفقا لحالات حدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالاتي:

في حالة ان المستفيد من الضمان قد توفي. وضع للمستفيد خطة تأهيل ولم يقم بالالتزام بها يسقط عنه الضمان. تنازل المستفيد من الضمان الاجتماعي عن معاشه لأي سبب ان كان في حالة تجاوزت العمالة المهنية عاملين من عدة مهن وتجاوز الحد الأدنى للدخل المرآة المهجورة التي انتهت مدة هجرها. إذا لم يقم صاحب الضمان الاجتماعي بتحديث البيانات اللازمة عند الطلب منه. أدأ كان المستفيد من الضمان قادر على العمل ولم يقم بالتقديم على الوظائف المعلنة عبر منصات العمل المعتمدة. إذا كان يقيم بشكل كامل وكلي في احد مراكز العلاج أو مراكز الإيواء.

حالات الاستحقاق للضمان الاجتماعي

ان يكون الدخل الخاص بالأسرة أو المستقل اقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في لائحة الضمان الاجتماعي. يكون المتقدم سعودي الجنسية بإقامة دائمة داخل المملكة. الأرامل والمطلقات السعوديات أو حتى وان كن غير حاملات للجنسية السعودية خاصة مع أبناء سعوديون. ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات المختلفة والأيتام. يجب ان يكون المتقدم مستوفي المتطلبات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتأهيل وغيرها.

والجدير بالذكر يتم أسقاط الضمان الاجتماعي عن المستفيد بعد دخوله في التأمينات الاجتماعية بعد عام واحد، وخلال ذلك العام يتم تمكينه من الضمان الاجتماعي بصورة اعتيادية شريطة ألا يتجاوز الحد المانع للدخل وألا يكون مسجل بصفة العاجز أو ممن تعدى سن الشيخوخة.

يمكن التواصل من خلال الرقم الموحد الخاص بالضمان الاجتماعي لتقديم كافة المقترحات والشكاوى والاستفسارات عن طريق التحدث مع خدمة العملاء بواسطة الرقم: 19911، كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي حيث يتمثل وقت الإجابة علي البريد حوالي خمسة أيام، ويتم ذلك عن طريق إرسال رسائل عن طريق: [email protected]