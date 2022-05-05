شروط تنشيط مستفيد بمصرف الراجحي وخطوات التنشيط

شروط تنشيط مستفيد بمصرف الراجحي لتحويل الأموال الخاصة بهم من حساب إلى اخر وهيا خدمة مقدمة من البنك لتسهيل الاجراءات الكتروانيا على العملاء، يوجد العديد من الطرق يمكن استخدامها لإضافة مستفيد في بنك الراجحي عن طريق الجوال، والطريقة الأولى تتم من خلال تطبيق البنك الموجود على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد وال IOS، ومن المزايا الموجودة بالتطبيق عدم سماحه بتحويل الأموال إلى أشخاص غير مفعلة، وتتيح هذه الخدمة القيام بالعديد من الخدمات التي يتم القيام بها عن طريق مصرف الراجحي من سداد جميع الفواتير الخاصة بك من فواتير الكهرباء والماء والتليفون الأرضي والمحمول، وتستطيع تحويل الأموال سواء في النطاق المحلي، أو الدولي بسرعة فائقة تجديد بطاقة صرافة الراجحي، وقد وضح البنك شروط التنشيط التي يجب توافرها حتى يتحقق التنشيط او أضافه مستفيد.

شروط تنشيط مستفيد بمصرف الراجحي

توفر حساب في بنك الراجحي للعميل. اشتراك العميل في منصة أبشر الإلكترونية ومعرفة العميل الاسم الكامل للمستفيد. معرفة العميل رقم الآيبان الخاص بالمستفيد، وتوفير رقم جوال فعال في حساب الراجحي. يجب اشترك العميل في خدمة الهاتف المصرفي الموحد بمصرف الراجحي.

خطوات تنشيط مستفيد في مصرف الراجحي

الدخول إلى تطبيق الراجحي عبر الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو هواتف آيفون. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السّر. إدخال رمز التحقق المرئي المرسل. ثم الضغط على القائمة واختيار التحويل. تحديد مستفيد بنك محلي أو دولي. بعد ذلك عرض قائمة العملاء المستفيدين في الحساب. الضغط على تفعيل المستفيد. يمكن التفعيل من خلال استخدام خدمة اتصل بي المتمثلة في كود يتكون من 4 أرقام يتم إرسالها إلى صاحب الحساب عبر الهاتف. يقوم البنك بالاتصال به لطلب الكود واستكمال تفعيل المستفيد، أو تفعيل الحساب من خلال الصراف الآلي.

تفعيل المستفيد عبر الهاتف المصرفي الراجحي