نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شراء أقامة في دبي و أنواع التأشيرات في الأمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شراء أقامة في دبي هي احد الأسئلة الهامة التي يرغب كل من يفكر الذهاب إلى دولية الإمارات العربية المتحدة وتحديدا أمارة دبي أن يتم الإجابة على هذا السؤال، فعند تواجدك في أي دولة غير التي تحمل جنسيتها فعليك بشراء إقامة للتواجد في تلك البلدة أما إن كنت تسكن في الإمارات فعليك معرفة كيفية شراء إقامة في دبي فضلا عن أن عليك معرفة نوعية الإقامة التي تود أن تحصل عليها من ثم تعرف المبلغ الذي عليك دفعه في المقابل.

كيفية شراء أقامة في دبي و أنواع التأشيرات

ويعتبر الحصول على الإقامة أو التأشيرة من أهم العوامل التي تميّز حامليها عن غيرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختلف أنواع الإقامات وأهدافها وشروط الحصول عليها من واحدة إلى أخرى، كما وتتفاوت سهولة اجراءات الإقامة في الأمارات وكذلك سرعة إصدارها، فضلاً عن فترة صلاحيتها، سواء كنت ترغب بالسكن أو العمل أو الدراسة في الإمارات.

كيفية شراء إقامة في دبي للعمل

و هو النوع الأكثر شيوعا حيث أن الكثيرون يذهبون من أجل العمل في دبي و من ثم أن كنت أحدهم فعليك بشراء تأشيرة العمل أو كفالة الشركات و هذه التأشيرة سوف تمكنك من العمل في كافة القطاعات الخاصة و المناطق الحرة أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج تلك التأشيرة فعليك أولا تحضير الأوراق المتعلقة بالمفحوصات الطبية الخاصة بك أما عن تكلفة التأشيرة فهي تتراوح فيما بين 2400 درهم وحتى 4500 درهم أماراتي فضلاً عن 1000 درهم أماراتي و هي التكلفة الخاصة بالفحوص الطبية المطلوبة لاستخراج التأشيرة و فور شروعك في استخراج هذا النوع من الإقامات سوف تحتاج فقط لعشرة أيام لتتمكن من الحصول عليها .

إقامة الزوجين في دبي

أحيانا يكون أحد الزوجين هو الذهاب للعمل في دبي و الزوج الثاني هو مرافق له وهذا لا يعني أنه لن يتمكن من العمل هناك و لكن أولاً عليه الحصول على تأشيرة إقامة الزوجين في دبي فضلاً عن الحاجة رخصة للعمل هناك .

أقامة مستثمر عقاري

إذا كنت احد المستثمرين أو انك تمتلك عقارا في دبي فعليك بدفع تأشيرة لمدة ستة أشهر تتيح لك تقديم رخصة تجارية و يمكنك تمديدها بشكل مقدم لمدة سنتين أما عن سعر هذه التأشيرة فتكلفة التأشيرة لمدة ستة أشهر هي 1100 درهم أماراتي و أن أردت الحصول عليها لمدة عامين فعليك بدفع 3500 درهم أماراتي.

تأسيس شركة في المنطقة الحرة

يمكنك أيضا الحصول على إقامة في دبي من أجل تأسيس أحد المشروعات في المناطق الحرة وهو ما يمكنك من استقدام الموظفين حسب احتياجك من شتى أنحاء العالم و هو ما يتيح لك عدد معين من التأشيرات والإقامات تبعا لطبيعة عملك و احتياجات شركتك و لكن في البداية عليك شراء تأشيرة المختصة بتأسيس الشركات.

أقامة رجال أعمال

تقدم مدينة دبي العملاقة عدد كبير من التأشيرات والإقامات و التي تختص بها فئة رجال الأعمال وكبار المستثمرين والتي تمكنهم من إنشاء مشروعاتهم في اسرع وقت و من ثم زيادة حجم الاستثمارات.

أقامة الأعمال الحرة

وتعد هذه الإقامة من اكثر أنواع الإقامات انتشارا بين فئة كبيرة من العاملين في دبي و هذه الإقامة تمكنك من العمل هناك كمستقل أو أن كنت صاحب حرفة أن تقوم بممارستها هناك بحرية و دون تقييد أما عن سعر الإقامة الخاصة بالأعمال الحرة فهي تتراوح فيما بين 2500 درهم أماراتي و 16000 درهم أماراتي و تحدد التكلفة الدقيقة تبعا للمنطقة الحرة التي يرغب العامل في العمل بها.

هناك العديد من أنواع الإقامات الأخري و ألتي تحتاج إلى أجراءات مختلفة و منها أقامات الأبناء والتي تمكن الآباء العاملين في دبي من اصطحاب أبناءهم معهم فضلاً عن أمكانية التحاقهم بالمدارس و الجامعات هناك فضلا عن الإقامات المتخصصة بالسياحة في دبي و هذه النوع من الإقامات يكون دائما محدد بوقت ومكان محدد تبعا لمكان الزيارة كل نوع من هذه الأنواع له تكلفته التي يعتمد عليها.

والجدير بذكر حرص الإمارات على استخراج تأشيرة إقامة دائمة للمستثمرين والطلاب، فقامت الحكومة الإماراتية بتوفير فرصة صدور إقامة تصل إلى 10 سنين لكبار المستثمرين في الدولة، تشمل جميع أفراد أسرهم، كما تمنح الدولة تأشيرة إقامة تصل إلى 5 سنوات للطلاب الوافدين للدراسة في الدولة، وحصل الطلاب أصحاب العلامات العليا والتفوق الأكاديمي على إقامة 5 سنوات إضافية أي 10 سنوات كإقامة طويلة في الإمارات، مما يدعم الطلاب في انتهاز الفرص الدراسية والعملية والتفوق بها.

واعتمدت حكومة دولة الإمارات، في 2018، نظاما يسمح بمنح تأشيرة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن الـ55 عاما، حيث أنه بموجب النظام الجديد، يمنح الوافد المتقاعد تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات، تجدد تلقائيا في حال توافر أي من الشروط الآتية: “أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقلّ عن 20 ألف درهم شهريا”.