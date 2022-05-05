الاستعلام عن العوائد السنوية 1443 برقم الهوية وموعد صرف العوائد

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن العوائد السنوية 1443 برقم الهوية هي أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك في سبيل حرصنا على شرح كافة الخدمات الحكومية التي تحملها المواقع الإلكترونية التابعة للوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ومن منطلق تسهيل العناء والمشقة على المواطنين في المملكة تتيح وزارة المالية السعودية للمستفيدين من خدماتها إمكانية الاستعلام عن العوائد السنوية 1443 برقم الهوية، والتي تأتي في إطار الحرص من قبل الوزارة للارتقاء بنوعية وكيفية الخدمات التي تهدف من خلالها لتلبية احتياجات قطاع واسع من المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات.

كما أن تعد وزارة المالية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن إعداد ميزانيات المملكة العربية السعودية ورسم السياسة المالية والاقتصادية في المملكة وهي ثاني وزارة في المملكة بعد وزارة الخارجية السعودية كما أنها تتولى مسؤولية تنظيم وحفظ أموال الدولة وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات في كل مناطق المملكة.

ومن بين الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية أعانة غلاء المعيشة حيث يصرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.

تعرف باسم العادة السنوية، وهي احدي الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ولا تنفرد عل أي من طبقات المواطنين، ويمكن صرفها لجميع الطبقات داخل المملكة، وان موعد صرف العوائد السنوية هي في نهاية كل عام هجري، ويتم سابقا صرف بعض من الشيكات للمستفيدين، ويتم تحويل العوائد السنوية للحسابات البنكية للمستخدمين.

ويمكن التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ولكن بشروط يجب إتباعها فهي بمثابة اتفاقية بين المستخدم وبين وزارة المالية على الموقع الإلكتروني وأي مخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها قد يعرض المستخدم للمساءلة القانونية والجزاء.

شروط استخدام خدمة العوائد السنوية

يجب قبول اتفاقية الخدمة. قبول التغيرات على الموقع. الابتعاد عن محاذير استخدام الموقع.

وقامت أيضا وزارة المالية في المملكة بالإشارة إلى الفائدة التي تكون لاستعلام العوائد من جانب المستخدم والتي تتمثل في الاستعلام عن القواعد وما يكون من نظام المقررات، بالإضافة إلى أمكانية التعرف على موعد صرف المستحقات عن طريق هذا الاستعلام برقم الهوية، فضلا عن الاستفادة من خدمة طرح الاستفسارات التي تعمل على تقديمها وزارة المالية السعودية عبر الأنترنت.

التسجيل في العوائد السنوية

وضعت وزارة المالية السعودية مجموعة من الخطوات عليك اتباعها حتى تتمكن من التسجيل في العوائد السنوية التي تمنحها الوزارة، هذه الخطوات هي:

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

أملأ البيانات الخاصة باسم المستخدم، وكلمة المرور.

أنقر على منصة أفراد، وقم بإدخال المعلومات المطالب بها.

أضغط على إرسال الطلب. أتممت بذلك عملية التسجيل.

تقدم الوزارة هذه الخدمة مجانًا، ودون الحصول على مقابل مادي.

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

وزارة المالية السعودية أوضحت كافة تفاصيل خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي، وهي تلك الخدمة التي تتيح للمستخدم استعلام عن نظام المقررات أو القواعد التي يستفسر عنها، أوضحت المالية أن عدد المهتمين باستخدام خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية من خلال موقع الوزارة اقترب من 20 ألف مستخدم، وهو ما يعكس مدى تقبل المواطنين لتلك الخدمات الإلكترونية، ويستطيع المستعلم التعرف على موعد صرف العوائد،وحالة صرف العوائد، وخصصت الوزارة دليل شرح استخدام تلك الخدمة على موقعها الإلكتروني.

ويتطلب الوصول إلى بوابة وزارة المالية وزيارة خدمة الارتباط وقبول الاتفاق مع وزارة المالية والموافقة على الشروط والأحكام ثم إدخال رقم الهوية الوطنية الذي يتبعه المستخدم مباشرة، إضافة الخدمة إلى مجموعة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة المالية.

الدخول للرابط الإلكتروني الخاص بموقع وزارة المالية .

. سنختار من القائمة الرئيسية ” الخدمات الإلكترونية”.

تنبثق من قائمة الخدمات الإلكترونية قائمة فرعية نختار منها ” خدمات الأفراد ”.

الضغط على ” خدمات الأفراد ” تظهر عدة خيارات منها الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية.

الضغط على خيار ” الاستعلام عن العوائد السنوية ”.

سوف تظهر صفحة تضمن شروط الخدمة اضغط “أوافق على الشروط”.

وبعدها سوف تظهر كلمة الانتقال للخدمة.

الضغط على خيار ” الانتقال للخدمة ” سيتم الانتقال على الفور للوحة الخاصة بالاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية والتي تتم من خلال أدخال رقم هوية المستفيد ورمز التحقق الذي يظهر في الصورة أسفل الخيار.

وتضاف هذه الخدمة إلى باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية التي تقدمها عبر بوابتها لتخدم شريحة كبيرة من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد فيما تقوم الوزارة بجهود حثيثة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وتحقيق التطور المنشود للمجتمع السعودي وخدمة المستفيدين من الوزارة.

تضم وزارة المالية في المملكة العربية السعودية العديد من القطاعات في مجال الأعمال، والتي هي موجهة بشكل كامل للعمل الإداري وكذلك

وضع الخطط الاستراتيجية من أجل ضمان تقدم الأعمال والتي تساعد الإعمال فيها. القطاعات في وزارة المالية في حال توفرها بالشكل الذي

يتناسب مع العمل الإداري ومن عليه أن يقدم الأعمال للإدارة، لذلك يتساءل الكثيرون عن موعد العوائد السنوية لعام 1443.

إضافة الأبناء في العوائد السنوية

يمكن للشخص المقيم في السعودية أو المواطن السعودي الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية أو برقم السجل المدني وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ، وقد حرصت المملكة على التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والانتظار الطويل وهذه الخدمة تسرع من طلباتهم في أقل وقت وكذلك تسهيل الإجراءات ونقل البيانات بسهولة ويسر.

الجدير بالذكر في سياق اخر أكدت المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، كما تؤكد أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت، وتضاف الخدمة إلى باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية التي تقدمها عبر بوابتها لتخدم شريحة كبيرة من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد فيما تقوم الوزارة بجهود حثيثة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وتحقيق التطور المنشود للمجتمع السعودي وخدمة المستفيدين من الوزارة.

موعد صرف العوائد السنوية

وخدمة العوائد السنوية يتم الاستفادة منها من كل من الأفراد والشركات وهي تقوم بالتطور الإلكتروني من خالا إتاحة الكثير من الأمور بشكل

إلكتروني مهم حتي يتسنى توصيل كل ما يلزم للأفراد والشركات وغيرها من خدمات وزارة المالية السعودية، وأعلنت وزارة المالية عن عدد كبير من

الإجراءات الحكومية في شهر رمضان 1443 ومنها العمل علي صرف العلاوات للموظفين الذي تم تأجيلها في السابق وسارعت إلي الطلب من

الوزارات عمليات صرف هذه العلاوات.

ويجب على جميع المتقدمين أن يقوموا بالتسجيل في شهر محرم وحتى شهر جمادي الثاني. لأن لا تقبل أي طلابات أو صرف بعد هذه المدة، وعلى هذا يجب أن يقوموا المستفادين تعبئة النموذج الذي يطلب منهم.

وأعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1443هـ (2021م)، الذي يهدف إلى إطلاع المواطنين، والمهتمين، والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال العام 2021م، ويتضمن أهم المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022م وعلى المدى المتوسط. كما يستعرض البيان- بشكل مختصر- أهم المبادرات والبرامج التي ستنفذ خلال العام المالي القادم في إطار رؤية المملكة2030.