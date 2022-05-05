طريقة التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد المطور شروطه موعد انتهاء فترة التسجيل. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من صور الدعم والمساعدات. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن ذات الدخل الضعيف والمتوسط يد العون من أجل تمكينهم من توفير مختلف احتياجاتهم الشخصية. كما تسعى من أجل الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الحياة المادية والاجتماعية لهم. ويعتبر كل هذه الأهداف هي أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. ويعتبر دعم الضمان الاجتماعي هو أحد أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة للتسجيل في الضمان المطور وأهم الشروط المطلوبة له وموعد انتهاء فترة التسجيل. كما يمكنك التعرف أيضاً على تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور من وزارة الموارد البشرية وموعد صرف الراتب.

طريقة التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد المطور

يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي. والذي ينص هذا المرسوم على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما تم إصدار هذا النظام من قبل الحكومة السعودية بغرض التحقق من وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة. ولكي يتمكن من تتوافر به الشروط من التسجيل في النظام الجديد والمطور يجب القيام بالخطوات التالية:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الدعم والحماية ثم الدخول على خيار تسجيل جديد ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح إرسال جميع المستندات المطلوبة لكي يتم تكملة عملية التسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل

كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في النظام الجديد من الضمان. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

كما يجب عدم تخطي الدخل الشهري لديه للمبلغ المحدد

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية

يجب عدم امتلاكه لأحد مصادر الدخل الاخري

كما يجب عدم امتلاك المتقدم للعقارات

كما يشترط الالتزام بجميع المبادرات التأهيلية.

موعد انتهاء فترة التسجيل في الضمان الجديد

ولكي يتمكن جميع المستفيدين للضمان الاجتماعي الخاص بالنظام القديم التسجيل في النظام الجديد والمطور. قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد. لكي يصبح أخر موعد للتسجيل في النظام الجديد هو يوم 30 أكتوبر من عام 2022.