نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف هذه العبارة التي نالت نسبة كبيرة من البحث ضمن المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث وعبر الصفحات الموجودة على وسائل التواصل التي تهتم بنشر وظائف للسعوديين وللأشخاص المقيمين على الاراضي السعودية من مختلف الجنسيات ومن المعروف ان وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أفضل الوظائف التي تم الاعلان عنها في المملكة العربية السعودية وهي رغبة لأغلب الشباب كونه سيحصل المتقدم على مزايا تعتبر مرغبة اكثر من المزايا التي تقدمها الوظائف الأخرى والتي تكون ضمن القطاع العام وهذه الوظائف تم توطينها بعد توجيها ملكية سامية منذ فترة لتامين فرص عمل للشباب السعودي من كلى الجنسين وتقليل فرص العمل للوافدين إلى المملكة كون السعودية تحتضن الكثير من الجنسيات العربية والغير عربية والتي يزيد عدد الوافدين فيها عن 500 ألف وافد.

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فيما اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن وظيفة شاغرة لحملة بكالوريوس في مجال تحليل الأعمال التقنية وذلك لعمل في مقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمدينة الرياض بمسمى وظيفي“محلل رئيسي لأعمال تقنية المعلومات” وهذا ضمن شروط وخطوات للتقديم على هذه الوظائف التي ستكون ضمن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1443.

المؤهلات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وستكون الوظائف متاحة ضمن شروط وهي كالتالي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم للوظائف مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للوظائف عن 18 عام وأن لا يزيد عمره عن العمر المحدد في الوظيفة المذكورة.

يشترط على الشخص المتقدم الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب او تقنية المعلومات ويفضل الماجستير.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة لائق بدني وصحي.

يجب أن يعرف المتقدم بحسنسيرته وسلوكه بالإضافة إلى عدم وجود أي أحكام جنائية أو متهم في أحد جرائم مخلة بالادب والشرف. يشترط وجود خبرة 4 سنوات فعلية على الأقل في مجالات ذات الصلة.

خطوات التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الدخول إليه من خلال رابط التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ومن ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع والتقديم على الوظيفة المطلوبة.

يجب عليك التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على الإرسال ليصل الطلب لهم.