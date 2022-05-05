موعد صرف الضمان الاجتماعي ذي القعدة 1443 hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة 1443،. كثير من مستحقين الضمان في المملكة يتساءلون عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي خلال شهر ذي القعدة 1443.

خاصة مع موعد إجازة عيد الفطر 1443 هـ ، وذلك رغبة من مستحقين الضمان الاجتماعي بالسعودية . في شراء أهم مستلزمات المعيشة خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية فل ظل الرقود الاقتصادي الحالي بالعالم. تعرف علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد هل أنت مؤهل أم لا أهلية الضمان

وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الريال السعودي ، مما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمة. هذا بالإضافة إلى انتظار ومعرفة “تفاصيل” مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 باقي كم يوم مكرمة رمضان 2022.

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن ،تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور رسمياً حتى شهر 10-2022 sbis.hrsd.gov.sa.

وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي لمن يرغب في التسجيل في الضمان المطور والحصول على دعم ضمان للمستحقين وفقًا لـ الضوابط والشروط التي تضعها الوزارة الموارد البشرية السعودية.

كما تعمل الوزارة خلال الفترة الحالية على توحيد موعد نزول الضمان الاجتماعي بشقيه القديم والجديد. وأكدت الوزارة أن راتب الضمان في النظام الجديد لن يقل عن الراتب القديم.

هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معاش الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة 1443 والذي سوف يبدأ من يوم 1 في شهر ذي القعدة للعام 1443 ه‍ والموافق ليوم 31 من شهر مايو 2022 م.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن لجميع المستفيدين والمسجلين ، معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة 1443 في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد صرف راتب الضمان شهر ذي القعدة 1443، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

لا بد من فتح رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

ثانيًا ، عليك الضغط على خيار للاستعلام عن معاش الضمان.

ثالثًا ، أدخل رقم الهوية أو رقم السجل في المكان الصحيح .

رابعًا ، اكتب اسمك الكامل ورقم هاتفك في الحقول المخصصة لهما.

خامساً: يجب عليك التحقق من صحة المعلومات الخاصة بك وكتابة الاستعلام الذي ترغب في الحصول على إجابة من الوزارة بشأن راتب شهر ذي القعدة 1443.

في النهاية اضغط على أيقونة الإرسال ثم انتظر التفاصيل.

متى يتوقف دفع معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

وهناك بعض الحالات التي يتم فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحدث لمستحقيه ، ومن هذه الحالات: