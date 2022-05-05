خطوات أثبات سكن العمالة عبر منصة أيجار 1442 مقدمة من وزارة الإسكان لجميع الشركات الموجودة بالمملكة سكن جماعة للعماله الموجودة بالشركة ويكون مناسب حتى يتم حصر ومعرفة جميع العاملين بالمؤسسة أو الشراكة ومعرفة حقوقهم وضمانها، كما أن منصة أيجار تعد منصة الكتروانية سهلت الكثير على الجميع بالمملكة إلى جانب توثيق كافة العقود الإيجارية وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالوحدة العقارية عن طريق المنصة مباشرة، ويجب أثبات سكن العمالة عبر منصة أيجار وذلك لضمان أن العامل مقيم في مكان مناسب ومن الممكن أن يكون السكن جماعي فيه اكثر من عامل وممكن يكون فردى على حسب ظروف الشركة المتاحة للعماله.

يقوم برنامج إيجار الإلكتروني بشكل أساسي على جمع أطراق العلاقة التعاقدية في مكان واحد، من أجل إتمام العقود الإيجارية، وهم: المؤجر – المستأجر – الوسيط العقاري، ومن أجل تسجيل عقد الإيجار الإلكتروني، يجب أن تتم هذه الخطوة من خلال حساب الوسيط العقاري، والذي يجب أن يكون مسجلًا لدى المنصة ولديه حساب بها.

خطوات أثبات سكن العمالة عبر منصة أيجار

الدخول إلى منصة أيجار الإلكترونية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار خدمات أضافية من القائمة. الضغط منها على خيار أثبات سكن عمالة. إدخال رقم المنشأة أو رقم السجل التجاري. ثم إدخال رقم الهوية الوطنية لصاحب العمل أو المفوض. ستستقبل رسالة على جوالك تتضمن رمزا للتحقق. الضغط على إضافة عقار ثم تختار نوع العقار وتكتب اسمه. أدخال عنوان العقار بشكل تفصيلي فتكتب اسم منطقة والمدينة والحي واسم الشارع ورقم المبنى. الضغط على إدارة الوحدات ثم الضغط على خيار إضافة وحدة. إدخال بيانات الوحدة بالتفصيل ثم الضغط على تسجيل. يكون تم تسجيل و إثبات سكن العمالة عبر منصة أيجار.

خطوات أضافه موظف في سكن العمالة

الدخول إلى منصة أيجار الإلكترونية. ومن قائمة الخدمات الإلكترونية تقوم باختيار إصدار سكن عماله. إدخال رقم السجل التجاري للمؤسسة. بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة عرض. الضغط على خيار إضافة موظف. ستفتح صفحة جديدة بها بيانات الموظفين العاملين بالمؤسسة. إذا لم يكن الموظف المراد تسجيله موجود فلابد من إدخال بياناته الشخصية. ثم تقوم بتحديد حالة السكن وتحديد الموظف المراد تسجيله. بعدها الضغط على تنفيذ. وبعد عرض البيانات الضغط على تسجيل.

شروط سكن العمالة

يجب ألا يوجد سكن العمال بجانب مساكن العائلات لتفادي الأذى الناتج عن السكان المجاورة. يجب ابتعاد سكن العمال عن المدارس والجامعات والمساكن الخاصة بالبنات حيث قدر المسافة بينهما بنحو 500 متر. أن يكون مبنى السكن الخاص بالعمال على طريق رئيسي من الحي المتواجد به . عدم ابتعاد المسكن عن ضوء الشمس والهواء فيجب توافر كافة المتطلبات الطبيعية به. يجب أن يحتوى المسكن على صالة واسعة الطاولات وكراسي وتواجد برادات ميه خاصة بكل وحدة سكنية. انفصال الوحدات السكنية الخاصة بالرجال عن الوحدات السكنية الخاصة بالنساء. تمتع كل فرد من أفراد السكن بمساحة تبلغ 12 متر بين كل عامل والعامل الأخر للالتزام بشروط التباعد التي أكددت عليها وزارة الصحة السعودية.

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