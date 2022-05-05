نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب ورابط التقديم على المساعدة المقطوعة في المقال التالي
الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب
ويتساءل العديد من الأشخاص حول كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب، حيث تضم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات إلكترونيه متنوعة يحتاج إليها الكثير من الأشخاص أبناء الوطن، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، من بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب أو المساعدة المقطوعة كما يطلق عليها وهي كما يلي:
- الخطوة الأولي هي الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الموارد البشرية.
- تظهر أمامك الصفحة الرئيسية، ومن ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.
- يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن المقطوعة.
- يتم كتابة البيانات بشكل كامل.
- يتم كتابة رقم الطلب مع التأكد من تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح، ومن ثم يتم النقر على أيقونة عرض.
- ينتظر المستخدم دقائق معدودة، ثم ينتقل إلى الصفحة التالية التي تضم بيانات الاستعلام.
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة
كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة عبر الجوال
- يتم الاتصال بالرقم 19911 واختيار اللغة واتباع التعليمات.
- ثم اختيار الرقم 1 خدمات التنمية الاجتماعية ثم اختيار الرقم 1 خدمة الضمان الاجتماعي.
- اختيار الرقم 2 واختيار المساعدة المقطوعة يتم توضيح خطوات وبيانات التسجيل من طرف ممثل خدمة العملاء.
شروط التقديم على المساعدة المقطوعة
تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض البنود التي يجب على المتقدمين أتباعها عند التقديم للحصول على المقطوعة والشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، حتى يتم قبول طلب الحصول على المقطوعة.
- يلزم أن يكون سن المواطن المتقدم لا يزيد عن 35 عام، وان يكون من الأفراد الذي لهم الأولوية في الحصول على المقطوعة.
- يجب أن يكون راتب المتقدم لا يتعدى ثلاث آلاف ريال سعودي للشخص الأعزب.
- في حالة إذا كان المتقدم متزوج يلزم أن يكون راتبه لا يزيد عن ثماني آلاف وخمسمائة ريال سعودي.
- بناء على ذلك تقوم الوزارة بتقييم وضع العائلة وعدد الأفراد، ويكون أقصى مبلغ تحصل عليه الأسرة هو ثلاثين ألف ريال سعودي.
رابط التقديم على المساعدة المقطوعة
وتصرف لكبار السن الذين لا يملكون معاش شهري، ينال السيدات اللاتي ليس لديهم مصدر دخل بعد وفاة الأب أو حدوث الطلاق. في حالة إذا كان للام أبن لديه إعاقة، تنال المقطوعة الشهرية، تصرف المقطوعة للسيدة المتزوجة من رجل وحكم عليه بالسجن ولديها أطفال، وكذلك للمتزوجة من رجل مدمن ويهجر عائلته دون مال. يجب أن تقدم السيدات وثائق تثبت الحالة الاجتماعية والمادية حتى تنال المقطوعة.
وممكن أن تصرف بشكل سنوي أو مدة أقصر من ذلك، فهي تتم بقرارات من الحكومة السعودية وليست بشكل شهري كبعض نظم الدعم الأخرى مثل حساب المواطن.
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