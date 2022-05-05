الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب ورابط التقديم على المساعدة المقطوعة

ويتساءل العديد من الأشخاص حول كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب، حيث تضم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات إلكترونيه متنوعة يحتاج إليها الكثير من الأشخاص أبناء الوطن، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين، من بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب أو المساعدة المقطوعة كما يطلق عليها وهي كما يلي:

الخطوة الأولي هي الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الموارد البشرية.

تظهر أمامك الصفحة الرئيسية، ومن ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن المقطوعة.

يتم كتابة البيانات بشكل كامل.

يتم كتابة رقم الطلب مع التأكد من تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح، ومن ثم يتم النقر على أيقونة عرض.

ينتظر المستخدم دقائق معدودة، ثم ينتقل إلى الصفحة التالية التي تضم بيانات الاستعلام.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

نستعرض في في هذه السطور كيف احصل على رقم طلب المقطوعة بشكل تفصيلي، حيث قامت الحكومة السعودية بمنح مقطوعة للمواطنين الغير قادرين على سد أحتياجاتهم بناء على ذلك وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف دعم مادي لأصحاب الدخل المتوسط، ومن هذا المنطلق يتساءل العديد من الأفراد حول كيفية الحصول على رقم طلب المقطوعة، ويستطيع المواطنين الحصول على المقطوعة من خلال الاتصال بمثلي برنامج الضمان الاجتماعي، ويقوم أفراد خدمة العملاء بالرد على كافة أسئلة المواطنين وتوضيح كيفية الحصول على الدعم، يمكن للمواطنين الاتصال بالدعم الفني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرقم: 8001222777، يستقبل فريق الدعم الفني أستفسارات المواطنين ويقوموا بالإجابة والتواصل معهم بشكل مباشر.

كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة عبر الجوال

يتم الاتصال بالرقم 19911 واختيار اللغة واتباع التعليمات. ثم اختيار الرقم 1 خدمات التنمية الاجتماعية ثم اختيار الرقم 1 خدمة الضمان الاجتماعي. اختيار الرقم 2 واختيار المساعدة المقطوعة يتم توضيح خطوات وبيانات التسجيل من طرف ممثل خدمة العملاء.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض البنود التي يجب على المتقدمين أتباعها عند التقديم للحصول على المقطوعة والشروط هي: