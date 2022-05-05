نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام المدارس بعد العيد 1443 بعد انتهاء اجازة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام المدارس بعد العيد 1443، يطرح الطلاب وأوليائهم في السعودية سؤال متى دوام المدارس. وكان الطلاب قد حصلوا على اجازة عيد الفطر في الايام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ومن الجديربالذكر أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد حددت الموعد الخاص بدوام الفصل الدراسي الثالث في كل المدارس بالمملكة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهذا الأمر يمس كل من مدارس البنين والبنات أيضا، ولا بد من التنويه إلى أنّ موعد الاصطفاف الصباحي بالنسبة للبنين في المدارس السعودية الخاصة يكون ابتداء من الساعة السابعة صباحا، لتكون انطلاقة الحصة لأولى من اليوم على السابعة والربع، أما الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات فيكون على الساعة السابعة إلا ربع في الصباح، لتكون بداية أول حصة على الساعة السابعة.

دوام المدارس بعد العيد 1443

تجدر الإشارة إلى من يبحثون عن دوام المدارس بعد العيد 1443 بأن الإجازة الخاصة بعيد الفطر التي منحت للطلاب لا تزال مستمرة. بالمقابل لم يعد يفصلنا سوى أيام عن العودة لمقاعد الدراسة مجددا، ومن المقرر أن يكون ذلك بتاريخ الثامن من شهر مايو 2022. الموافق 07 شوال 1443، كما سيحصلون على إجازة مطولة أخرى بعد هذه الإجازة. وهذا بتاريخ الخامس والعشرون من شهر مايو 2022، الموافق 16 ذي القعدة 1443.

إلغاء الأنظمة التشغيلية

بالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة لمن يتساءلون متى دوام المدارس بأن وزارة التعليم السعودية قد أصدرت مجموعة من القرارات الهامة التي سيتم تطبيقها بشكل رسمي في الترم الثالث للسنة الدراسية الحالية. ومنها: استعادة الطابور الصباحي في مختلف المدارس بعد الانقطاع عنه في فترة الوباء. وكذلك سيلغى العمل بنظام المجموعات في الدراسة، وسيعودون أيضا لتنشيط فعاليات الإذاعة بالمدارس.

علاوة على ذلك، سيتمكن كل الطلاب من العودة لممارسة الرياضة في مختلف المدارس المنتشرة بالمملكة العربية السعودية. كما سيسمح لكل الطلاب بالعودة لممارسة الأنشطة اللامنهجية والتفاعلية أيضا كما كانت في السابق. كما ستعود المقاصف المدرسية إلى العمل أيضا بالمدارس، وهذه هي أهم الأمور التي سيتم تطبيقها بشكل رسمي في الفصل الدراسي الثالث الذي نحن على أبوابه.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع دوام المدارس بعد العيد 1443. كما ذكرنا لكم الأنشطة التي سيتم تطبيقها بحلول الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية.