نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم أو من مواطن لمقيم عبر أبشر والشروط ونموذج التفويض في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات عمل تفويض قيادة سيارة في المملكة العربية السعودية سواء من مواطن سعودي إلى مقيم أو من مقيم إلى مقيم يتم تنفيذها وفق لخطوات محدده وشروط أعلنت عنها الإدارة العاملة للمرور في المملكة، وفي السطور التالية سوف نشرح كافة هذه الخطوات وأيضا الشروط الواجب توافرها لتنفيذ التفويض.

حيث يمكن إصدار تفويض المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك يكون من خلال حساب مالك السيارة بشرط أن يكون التفويض من مواطن سعودي إلى مواطن آخر أو من مواطن إلى مقيم تحت كفالته الشخصية حسب شروط الخدمة.

وتعمل الحكومة السعودية على توفير كافة الخدمات بشكل إلكترونيي وذلك لتوفير الوقت والجهد واغلب الخدمات التي تخص قطاع السيارات يمكن إنجازها عبر منصة ابشر الإلكترونية مثل معرفه شروط ورسوم نقل ملكية سيارة وغيرها الكثير من الخدمات وأيضا يمكن من خلال بوابة ابشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وغيرها من الخدمات الأخري.

وتعد الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية وتعمل على تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

خطوات عمل تفويض قيادة سيارة

كيفية عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية، عن طريق نظام “أبشر” الذي يُقدم الكثير من الخدمات الهامة لجميع المواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية، والمقيمين فيها من الجنسيات الأخرى؛ وذلك استنادًا للسياسات الخاصة بالمملكة التي تُفيد تطبيق مبادئ التكنولوجيا الحديثة في جميع مؤسسات المملكة.

قبل البدء في خطوات التفويض لابد من أن تتأكد من أن المقيم الذي تريد أن تفوضه لقيادة سيارتك على نفس الكفالة الخاصة بصاحب السيارة والذي يعتبر الشرط الأساسي للتفويض كما أسلفنا، وتأتي الشروط كما يلي:

الدخول إلى حسابك بأبشر. اضغط على (التفويض). ثم (تفويض المركبات). بعدها ستظهر أمامك صفحة بها تفاصيل الشروط عند أضافه مستخدم فعلي داخل المملكة فقط، اقرأ الشروط جيدا ثم أضغط على (استمرار). ستنتقل لصفحة بها كافة المركبات التي تملكها، قم باختيار المركبة اضغط على (أضافه). بعد ذلك قم بإدخال رقم الإقامة أو السجل المدني للمفوض ثم اضغط على (إرسال). سيظهر لك اسم المفوض ورقم جواله في الخطوة التالية، قم بإدخال تاريخ بدء وانتهاء التفويض ثم (إرسال). ستظهر لك رسالة: لقد تم أضافه طلب تفويض القيادة بنجاح. بانتظار موافقة المفوض ليتم التفعيل. الخطوة التالية يجب أن يدخل الطلب الشخص الآخر بحسابه بأبشر وأن يقوم بقبول طلب التفويض عبر: الخدمات الإلكترونية ثم المرور ثم طلبات تفويض قيادة، سيقوم بالموافقة على الطلب. بعدها ستظهر له بيانات تفويض بالقيادة بها كافة البيانات الخاصة بالسيارة والمالك. بعدها قم بالضغط على (طباعة) واطبع التفويض. وخذ التفويض الورقي معك حتى لا تعرض نفسك لمخالفة القيادة بدون تفويض.

شروط تفويض قيادة سيارة في المملكة

وأوضح نظام أبشر في المملكة العربية السعودية أن هذه الخدمة تمكن من إضافة مفوض بقيادة مركبة ستكون للمفوض الصلاحيات التالية على المركبة، أولها انه يستطيع قيادة المركبة داخل المملكة أو خارجها على حسب نوع التفويض المحدد، بالإضافة إلى تسجيل المخالفات المرورية مباشرة على المفوض بقيادة المركبة.

ي بداية هذه الفقرة يجب أن نتعرف على الشروط الخاصة بتفويض المقيمين، حيث هناك شرطين فقط لعمل تفويض بين المقيمين:

بالنسبة للمقيم الذي يريد أن يفوض شخص ما (مقيم آخر) فيجب أن يكونا تحت كفالة مالك المركبة.

كما يجب أن يكون لديهما حساب مفعل بأبشر.

نموذج تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم

في السابق كانت التفويض ورقية، أما حاليا فكما نعلم جميعا أن كل المعاملات أصبحت إلكترونية، هذا النموذج لزيادة المعلومات فقط حيث كان النموذج الخاص بالتفويض على مركبة في السابق على هذا النحو:

بهذا أشهد أنا: ………………………… إقامة رقم: ………………………. بأنني قد فوضت السـيد: …………………. من الجنسية: …………………………………. ويحمل إقامة رقم: ………………………. صادر من: …………. بتاريخ: …………………….. وذلك بقيادة السيارة المملوكة لي والموضح بياناتها أدناه:

نوع السيارة: هنا تكتب نوعها

رقم السيارة: هنا تكتب رقمها

موديل السيارة: هنا تكتب موديلها

وبناءً على ما ذكر أعلاه أُعطي هذا التفويض إلى من يهمه الأمر

المفوض بالتوقيع والختم الرسمي للمنشأة:

الاسم: ……..

التوقيع: ……….

التاريخ: ……..

ملاحظة: نموذج تفويض قيادة سيارة لمقيم من منشأة هو نفس النموذج الذي بالأعلى مع استبدال كلمة (أنا) إلى (منشأة).

إلغاء تفويض مركبة

إذا تم عمل تفويض باسمك، فيجب أن تقوم إلغاء التفويض بعد انتهاء فترة التفويض، وان هذا الإلغاء يتم عن طريق حساب المفوض له بأبشر وذلك يكون بعد مرور 24 ساعة من وقت أصدار التفويض.

أما إذا عملية إلغاء التفويض فشلت فيجب أن تقوم بمراسلة الدعم الفني بأبشر وذلك على توتير وان تقوم إرسال البيانات التالية: الاسم الثلاثي، اسم المفوض، بيانات المركبة، رقم الهوية، رقم للتواصل، اسم المفوض له، رقم الهوية للمفوض له .

الجدير بالذكر انه الآن اصبح الأمر في غاية السهولة واليسر بعد فترة التطور التكنولوجي الذي تنتعش به المملكة العربية السعودية الآن وعصر الانفتاح على العالم ومواكبه كل حديث في كل القطاعات حيث اصبح الآن من السهل الاستعلام عن مخالفات ساهر ولكن الكثير يجهل بعض الخدمات التي توفرها الحكومة بشكل اكثر تطورا عن الماضي.