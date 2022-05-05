“الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأفراد” معرفة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد، زاد البحث في المملكة من قبل المواطنين والمواطنات السعوديين وخاصة المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور الحديث، وقد تقدمت المئات من الأسر والأفراد على الضمان المطور، وهذا سواء من كانوا مسجلين في نظام الضمان القديم أم لا، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن الأهلية بالنسبة للأفراد، وموعد نزول الضمان المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تويتر الضمان الاجتماعي 1443

وقد تم الإعلان عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد منذ فترة، وهذا ما تم الإعلان عنه عبر الحساب الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، وهذا في نهاية العام الماضي 2021، بعد الأمر الملكي بتفعيل النظام الجديد.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح التسجيل في النظام الجديد من يوم 20 نوفمبر 2021، وسيتسمر التقديم مفتوحا وهذا حتى يوم 23 مايو 2022، وقد تعرفنا معكم على خطوات التسجيل الصحيحة بالتفصيل في مقال طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

وقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بين المتابعين أنه تم الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وخاصة الأشخاص الذين تقدموا في شهر ديسمبر ويناير الماضيين، وهذا غير مؤكد بالنسبة لجميع من تقدموا بهذين الشهرين، ولكن الكثير منهم تم قبوله بالفعل، ويمكنكم متابعة حالة الطلب الخاص بكم عن طريق متابعة الأسطر القليلة القادمة، تابع القراءة.

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كيفية تسجيل الدخول في موقع الضمان الاجتماعي المطور المسمى بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية والقيام بالاستعلامات الخاصة بالأفراد، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الضمان المطور تسجيل الدخول

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعي الرسمي عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في خانة رقم الهوية.

اكتب كلمة المرور التي انشأت حسابك بها في خانة كلمة المرور.

في حالة لم تكن انشأت حسابا بالفعل اضغط على تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

ستنتقل إلى موقع ناجز سجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور بك.

ثم ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك في الضمان المطور.

انقر على الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك والحالة (مؤهل، غير مؤهل، قيد الانتظار).

آخر أخبار الضمان الاجتماعي

ونتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عن تمديد مهلة التسجيل في النظام المطور بالنسبة لمستفيدين الضمان الاجتماعي القديم، ولم يتم تمديد المهلة للأشخاص الغير مسجلين في الضمان القديم، أي أن القرار يشمل مستفيدي النظام السابق فقط.

حيث أصبح الموعد النهائي الجديد هو يوم 20 أكتوبر 2022.

أما بالنسبة للغير مسجلين في النظام القديم فموعدهم النهائي ما زال كما هو بيوم 23 مايو 2022.

متى ينزل الضمان المطور للمقبولين

وفي حالة قبول الطلب الخاص بك في الضمان الجديد فستنتظر نزول المبلغ الخاص بك في حسابك البنكي الذي ستستقبل فيه الدعم في خلال الفترة القادمة، وهي على الأكثر مع الدفعة الخاصة بالشهر المقبل، وقد تعرفنا معكم على كيفية حساب الدعم الخاص بكم في مقال حاسبة الضمان المطور 1443.