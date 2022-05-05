طريقة إلغاء البريد الصوتي زين 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة إلغاء البريد الصوتي زين على محرك البحث “جوجل”، وتُعد خدمة البريد الصوتي أحد أبرز الخدمات التي تقدمها شركة زين للإتصالات برسوم شهرية ولهذا نجد الآلاف من العملاء يريدون إلغائها، ومما لا شك فيه أن شركة زين السعودية هي أحد أبرز شركات الإتصالات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تستحوذ على ثقة ورضا عدد كبير من المواطنين يُقدر بالملايين، وتسعى الشركة إلى إضاء العميل دائماً عن طريق خدمات وعروض مميزة تناسب فئات كثيرة داخلة المجتمع بالإضافة إلى خدمة عملاء مميزة ترد على كافة أسئلة واستفسارات وشكاوي العملاء على مدار اليوم لمدة 24 ساعة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية إلغاء خدمة البريد الصوتي زين كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية معرفة رصيد زين، فإلى نص المقال.

طريقة إلغاء البريد الصوتي زين

تُمكن خدمة البريد الصوتي العميل من الإطلاع على كافة الرسائل الصوتية التي تركها الآخرون حنيما كان هاتفه مغلق أو مشغول أو لا تريد الرد على المكالمات، فالبريد الصوتي هي خدمة تسجيلية تُمكن المتصل من ترك رسالة صوتية، ويسألنا الكثير من زوارنا الكرام من عملاء شركة زين عن كيفية إلغاء خدمة البريد الصوتي، ونوضح لهم أن الشركة قد خصصت كود مُبسط لإلغاء هذه الخدمة بطريقة سهلة وغير معقدة، فكل ما عليك فعله هو الإتصال بالكود ##002# وسوف يتم إلغاء خدمات تحويل البريد الصوتي وعدم استقبال أي رسائل خاصة به.

الإشتراك في خدمة البريد الصوتي

تُعد خدمة البريد الصوتي أحد أكثر الخدمات التي يسأل عنها عملاء شركة زين، وقد أوضحت الشركة أنه بإمكانكم الإشتراك في خدمات البريد الصوتي عبر الإتصال برقم 1700 ثم اتباع كافة التعليمات حتى يتم الإشتراك بنجاح، وسوف تُفعل هذه الخدمة بفرض رسوم شهرية.

تحويل المكالمات للبريد الصوتي

يُمكنكم تحويل المكالمات للبريد الصوتي زين في حالة ما إذا كنت خارج الخدمة أو مشغول أو لا ترغب بالرد عن طريق الأكواد الموضحة الجدول التالي: