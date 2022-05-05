نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” تسجيل الطلاب في نظام نور 1443 NOOR.MOE.GOV.SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور 1443، حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة عن طريقة تسجيل الطلاب في نظام نور بكل سهولة ويسر، وهذا سواء كانوا سيسجلونهم في مرحلة رياض الأطفال أو بالصف الأول الابتدائي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كل الخطوات التي ستحتاجونها للتسجيل في نظام نور، وهذا ابتداءا من انشاء حساب ولي الأمر حتى تسجيل الطالب وعمل الإقرار، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

تسجيل الاطفال في نظام نور

ويعتبر نظام نور من أحد أهم الأنظمة الإلكترونية في المملكة، وخاصة في ما يتعلق بالتعليم، حيث تتيح وزارة التعليم للمواطنين والمقيمين خدمة تسجيل أبنائهم وبناتهم الطلاب في نظام نور بكل سهولة ويسر والتقديم على المدارس، وذا في المواعيد التي تحددها الوزارة.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور لمختلف المراحل، وهذا ماس نتابعه معكم في الأسطر القليلة القادمة، وقد تابعنا معكم موعد عودة الدوام في المدارس 1443، فتابعوا معنا.

موعد تسجيل الصف الأول ابتدائي بنظام نور

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي بنظام نور، وهذا للتقديم على المدارس وحجز اماكن الطلاب بها، وحيث حددت وزارة التعليم الموعد التالي:

رسمياً: وزارة التعليم تحدد مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول ابتدائي حيث سيكون في 7 شوال. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) رسمياً:



وزارة التعليم تحدد مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول ابتدائي حيث سيكون في 7 شوال. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 5, 2022

يوم الأحد الموافق 7 شوال 1443، والموافق ميلاديا يوم 8 مايو 2022.

وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لتسجيل الطالب بالصف الأول الابتدائي، ومن أهمها امتلاك حساب ولي الأمر، وهو ما سنتعرف معكم على كيفية إنشائه بكل سهولة، فتابع معنا.

طريقة انشاء حساب ولي الأمر بنظام نور

ويمكنكم عمل الحساب بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع نظام نور عبر الرابط الرسمي noor.moe.gov.sa.

ثم اضغط على رابط التسجيل لولي امر جديد.

ادخل رقم سجل ولي الامر، وسيظهر لك اسم مستخدم مقترح، ثم انقر على التالي.

ثم ادخل بيانات رقم الهيوة الخاصة بالابن او الابنة وتاريخ الميلاد، ثم انقر على تطبيق لمطابقة البيانات.

بعدها قم باستكمال باقي بيانات كلمة المرور وانشأ الحساب الخاص بك.

تسجيل الطلاب في نظام نور 1443

ويمكنكم أيضا تسجيل أبنائكم بكل سهولة عن طريق متابعة الخطوات والمقطع التالي الموضح لها خطوة بخطوة، فتابعوا معنا بحرص: