انت الان تتابع خبر اتفرج .. تكدس كبير للمُسافرين بمطار الملك عبد العزيز في السعودية .. وسلطات المطار تتخذ هذا الإجراء العاجل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وثقت مقاطع فيديو قامت بنشرها قناة "الإخبارية"، تكدس عدد كبيرة من الرُكاب في الصالة الشمالية وذلك بمطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.

حيث ان سلطات المطار أمرت بفتح بوابة مخرج الطوارئ لأجل التسهيل على المُعتمرين القادمين إلى المملكة والمغادرين منها.

حيث جرى فتح البوابة رقم 3 لأجل المُغادرين في الصالة الشمالية بالمطار، كما وضعت نقاط أمنية لاجل منع غير المُسافرين من دخوله.