خطوات تسجيل مشترك في التأمينات الاجتماعية وتعديل تاريخ الاستبعاد

استمرت قنوات خدمة العملاء في تقديم المساعدة لعملاء المؤسسة، من عرض خطوات تسجيل مشترك في التأمينات الاجتماعية، وكيفية الاستفادة من خدمة متابعة الطلبات للتحقق من حالة القبول أو الرفض، وطريقة تعديل تاريخ الاستبعاد بعد كثرة التساؤلات التي جاءت في هذا الشأن، مبينة الشروط التي يجب أن تتحقق في الطلب المقدم، وسهلت المؤسسة الحصول على الخدمة من بوابة تأميناتي أون لاين، أحد البوابات الإلكترونية المتميزة التي ظهرت مع تطور برامج التحول إلى عالم التعامل بالتكنولوجيا الرقمية الجديدة.

تسجيل مشترك في التأمينات الاجتماعية

مع التحاق باحثين جدد بالوظائف الشاغرة، يكون هناك حاجة لمعرفة خطوات تسجيل مشترك في التأمينات الاجتماعية، للاستفادة من برامج الحماية، مثل برنامج ساند للحماية من التعطل عن العمل، وهو من أشهر البرامج التي لعبت دور كبير في الحفاظ على الموظفين وعدم تركهم لوظائفهم خلال فترة مكافحة فيروس كورنا، نتيجة توقف القطاعات الاقتصادية عن العمل وقتها، ويمكن التسجيل في التأمينات عبر بوابة تأميناتي أون لاين وتلك الخدمة متاحة لصاحب العمل أو من ينوب عنه، عبر الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات، وسنوضحها من خطوات.

يقوم المستخدم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من رابط تسجيل الدخول.

سجل بيانات الدخول من حيث الاسم وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية.

اختيار إضافة مشترك جديد، وتحديد نوع المشترك إن كان سعودي أو وافد على حسب الشروط.

إدخال بيانات التسجيل للمشترك ومنها الأجر وفقاً لحالة التعاقد وعملية التوثيق.

التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على تسجيل.

كيفية تعديل تاريخ استبعاد مشترك من التأمينات الاجتماعية

قامت المؤسسة العامة بعرض خطوات تعديل تاريخ استبعاد مشترك في التأمينات أون لاين كما يلي:

الدخول على حسابك في موقع التأمينات أون لاين أو من خلال تطبيق تأميناتي.

أدخل بيانات الدخول على الموقع الإلكتروني.

الضغط على التسلسل الزمني للاشتراك.

الضغط على رابط المدة المعنية المراد التعديل عليها

الضغط على تعديل مدلة الاشتراك في التأمينات لاإجتماعية.

تظهر قائمة منسدلة منها نختار تعديل تاريخ الاستبعاد .

إدخال تاريخ الاستبعاد الجديد.

الموافقة على الإقرار

استلام كود التحقق برسالة نصية على رقم الهاتف

الضغط على إرسال.



بعد رفع الطلب تتحول المعاملة أو الطلب إلى خدمات الفحص والتحقق الإلكتروني لمراجعة ودراسة الطلب، وعند التأكد من صحة البيانات سيتم الموافقة.