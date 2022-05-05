نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط على 3 سنوات وبدون أى ضمانات تمويل شخصي 20,000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط الميسر على فترة زمنية ربما تصل إلى 3 سنوات يستطيع المواطن السعودي وكذلك المقيم بالسعودية التقديم على طلب أسرع تمويل شخصي فوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون كفيل للمواطن السعودي وأيضاً بقيمة مالية ربما تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل أيضاً للمقيم وذلك دون الحاجة إلى أى ضمانات وبأقل المستندات المطلوبة وعن طريق مقالنا بموقع ثقفني اليوم سوف نوضح لكم طريقة طلب التمويل وأهم الشروط.

بالتقسيط على 3 سنوات مع التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

إحدى أهم القروض التمويلية الميسرة وأيضاً المتاحة بالتقسيط للسعودي والمقيم هو التمويل الشخصي الفوري الذى يوفر للعميل مبلغ مالي يمكنه من توفير ما يحتاجه العميل ويستطيع الراغب في طلب التمويل الحصول على التمويل من خلال الإنترنت على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن ثم الدخول على تمويل الأفراد ثم الدخول على طلب تمويل الأفراد وملئ نموذج طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر

القرض الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية متوفر لمختلف العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر للتمويل من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون سن المواطن السعودي وكذلك المقيم لا يقل عن 22 عام وأيضاً لا يتعدى 60 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المواطن السعودي وكذلك المقيم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مميزات التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر

يحتاج العملاء دائماً إلى أفضل تمويل شخصي يتمتع بمميزات تواكب احتياجات العملاء لذلك وفرت شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الفوري بمميزات عديدة تناسب احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المميزات ما يلي