كيفية الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة وشروط تسجيل البصمة في السعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية، بتقديم العديد من الخدمات المختلفة والمميزة سواء كان للمواطنين الاصليه في السعودية أو الوافدين إليها من جنسيات مختلفة والمقيمين على أرضها، ومن أهم الخدمات هي خدمة الاستعلام عن البصمة سواء كان برقم الإقامة للوافدين أو رقم الهوية للمواطنين، وذلك بشكل إلكتروني من خلال منصة ابشر الالكترونية، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة واهم الشروط المطلوبة يمكنكم متابعتنا لمعرفة التفاصيل

الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة

تهتم وزارة الداخلية السعودية بتحقيق أكبر قدر من الأمان لصالح المواطنين أو حتى المقيمين، لذلك تعتبر البصمة من أهم الخدمات التي لايمكن الاستغناء عنها حتى يتم إنجاز أي عمل في المصالح الحكومية ولذلك قامت الوزارة بإتاحة التعرف على البصمة والإستعلام عنها بأكثر من طريقة سواء كانت برقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة، أو برقم جواز السفر.

في حالة عدم تسجيل البصمة بشكل صحيح، فلا يتم الاستعلام عنها بالشكل المطلوب، وسوف تحتاج إلى القيام بتحديث البصمة مرة أخرى من خلال إحدى مكاتب الجوازات.

كيفية الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة للوافدين

يتم الاستعلام عن البصمة من خلال الدخول على موقع ابشر الالكتروني السعودي ومن خلاله يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية لابد من الدخول على موقع ابشر للجوازات، وهو الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

بعد القيام بالدخول لابد من ادخال الاسم، والرقم السري الخاص بالتسجيل في المنصة.

بعد ذلك يتم ادخال رقم الإقامة في خدمة الاستعلام عن البصمة.

ويتم التأكيد من خلال رمز التحقق الخاص.

بمجرد إدخال الرقم سوف تظهر كل البيانات الخاصة بالخدمة المطلوبة.

شروط تسجيل البصمة في السعودية

هناك عدة شروط لابد من توافرها حتى يتم تسجيل البصمة بشكل صحيح، وهي كالآتي: