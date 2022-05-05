شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ورابط التسجيل عبر منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ورابط التسجيل في الضمان المطور من أهم الأشياء التي يجري عليها بحث مكثف عبر محرك البحث جوجل، حيث يرغب الكثير من المواطنين داخل المملكة والمستحقين لمعاش الضمان ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق من الاستفادة بدعم الضمان الجديد، وكذلك رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 حتى يتمكنوا من التسجيل قبل انقضاء المدة المحددة، وكانت وزارة الموارد البشرية قد قامت بتمديد فترة التسجيل في الضمان الجديد للمسجلين المستفيدين من الضمان بنظامه القديم، ليكون آخر موعد للتسجيل في الضمان هو 05\04\1444 الموافق 30\10\2022.

وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير الدعم اللازم للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تفعيل العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ومن أهم هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكذلك برنامج حساب المواطن، والذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وضمان التوزيع العادل للدعم وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية شديدة، ولتخفيف الآثار الاقتصادية التي واكبت عملية الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم الضمان سعودي الجنسية. أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء. أن يقل دخل المتقدم عن الحد الأدنى المحتسب للضمان. تقديم جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الالتزام بخطة الوزارة في التدريب والتأهيل. الجدية في الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال التسجيل في منصات العمل المختلفة والمعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية وهذا الشرط خاص بالقادرين على العمل. التسجيل في الموعد المحدد عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443