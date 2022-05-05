تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وممد الاشتراك

تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية حيث قامت التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث تهدف التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية إلى تحقيق حماية وأمن المواطنين من الناحية الاجتماعية، وخاصةً في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين في حالات المرض أو البطالة، بالإضافة إلى توفير الحماية لجميع العاملين في القطاع الخاص من خلال تجميع الاشتراكات التأمينية، ومنحهم كافة حقوقهم التأمينية سواء كانت معاشات أو تعويضات أو إعانات.

تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية

نصت لائحة التسجيل الخاصة بنظام التأمينات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي:

ان يتـم تسـجيل العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بموجب المحافظ، ويتم تسجيل العاملين في القطاع الحكومي بموجب صدور القرار الخاص بالتعيين، مع مراعاة تسجيل المشتركين بشكل اختياري.

يُمكن للمحافظ أن يستثنى من التقيد من خلال النماذج المعتمدة، أو استخدام نماذج بديلة بما يتوافق مع نظام المؤسسة، والأساليب الآلية لأصحاب العمل.

تعديل مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

تم إجراء بعض التعديلات في بعض المواد الخاصة بلائحة تسجيل التأمينات الاجتماعية بدايةً من يوم 1 فبراير لعام 2022 وتضمنت التعديلات الآتي:

أصبحت المهلة الخاصة بأصحاب العمل اللازمة لإضافة المشتركين، بنهاية شهر الالتحاق.

بينما أصبحت المهلة الخاصة بأصحاب العمل اللازمة لاستبعاد المشتركين، بنهاية شهر الاستبعاد.

أيضا أصبحت آلية الاشتراكات الخاصة بكل مشترك يتم احتسابها بالأيام وليست بالأشهر.

أصبحت آلية الاشتراكات الخاصة بكل مشترك يتم احتسابها بالأيام وليست بالأشهر. كما سيتم احتساب مبالغ الاشتراكات بناءً على عدد أيام العمل الخاصة بالمشترك في المؤسسة.

سيتم احتساب مبالغ الاشتراكات بناءً على عدد أيام العمل الخاصة بالمشترك في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك تهدف لائحة التسجيل والاشتراكات إلى تنظيم التسجيل الخاص بأصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية.

تهدف لائحة التسجيل والاشتراكات إلى تنظيم التسجيل الخاص بأصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية. علاوة على ذلك يتم تسجيل المشتركين بشكل اختياري مما يساعد على تحقيق أهداف نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة.

تسجيل المشتركين بشكل اختياري مما يساعد على تحقيق أهداف نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة. بينما يجب على المشترك أن يقوم بدفع الاشتراك خلال 15 يوم بدايةً من الشهر التالي للشهر المستحق.

بالإضافة إلى ذلك يستطيع المشترك طلب تعديل للشريحة الخاصة بدخل اشتراكه إلى شريحة أعلى بشكل مباشر. ولكن بشرط تقديم الطلب قبل بداية السنة التأمينية.

يستطيع المشترك طلب تعديل للشريحة الخاصة بدخل اشتراكه إلى شريحة أعلى بشكل مباشر. ولكن بشرط تقديم الطلب قبل بداية السنة التأمينية. كما يستطيع المشترك طلب تعديل للشريحة الخاصة بدخل اشتراكه إلى شريحة أخرى. من الشرائح الخاصة بالدخل الأدنى، ولكن بشرط تقديم الطلب قبل بداية السنة التأمينية.

في الختام عرضنا لكم تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية. وتعديل مدد الاشراك في منظومة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.