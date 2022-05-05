نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الاجتماعي المطور الشروط والمواعيد وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي المطور حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التقديم للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهو عبارة عن نظام يهدف إلى تقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة والفقيرة؛ لتحسين ظروف المعيشة الخاصة بهم، ولا يقتصر النظام على الدعم فقط بل يوفر فرص عمل مناسبة لهذه الأسر، ويوفر التدريبات والتاهيلات اللازمة بالتعاون مع الجهات المسؤولة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

يُقدم معاش الضمان الاجتماعي للمرأة الغير سعودية ولكن متزوجة من رجل سعودي، ويُقدم أيضًا للأرامل والمطلقات، وذوي الإعاقة والأيتام، ولكن هناك شروط محددة للاستحقاق، ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

علاوة على ذلك أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة السعودية.

أيضا أن يلتزم المتقدم بالبرنامج بحضور البرامج الخاصة بالتدريب والتوظيف.

ولكن يشترط ألا يكون المتقدم مقيم في المراكز الإغوائية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة بصرف الدفعة الأولى من معاش الضمان الاجتماعي في شهر يناير السابق، وأكدت أنها ستقوم بوضع الدعم المادي في يوم 20 كل شهر، وبالفعل تم إيداع الدفعة الثانية يوم 20 من شهر فبراير الماضي، وتم تحديد هذا الموعد وفقًا لآلية قبول طلبات المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المتطور، وأعلنت أنه سيتم قبول طلبات جديدة بشكل شهري، والدفعة الثالثة يوم 20 من شهر مارس والدفعة الرابعة 20 من شهر ابريل، وأكدت الوزارة أنه سيتم صرف الدفعة الخامسة في يوم 20 من شهر مايو 2022.

كيفية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

أولًا قم بالتسجيل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك اختر على خيار “الخدمات الالكترونية.

ثم خيار الاستعلام الخاص بنتائج الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك أدخل رقم السجل المدني ورمز التحقق.

في النهاية اختر زر “الاستعلام عن الضمان”.

ستظهر لك صفحة تالية تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش الذي سيتم صرفه لك.

أهداف الضمان الاجتماعي

تقديم الدعم لغير القادرين بالمملكة السعودية.

بالإضافة إلى ذلك مساعدة الغير قادرين على القيام بأي عمل.

أيضا مساعدة الأسر الفقيرة التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها اليومية.

علاوة على ذلك رفع الأعباء عن الأسر المحتاجة التي لا تستطيع مواكبة ظروف المعيشة.

أيضا تحقيق الحياة الهادئة لجميع المواطنين بالمملكة السعودية.

كما تهدف لتوفير التدابير اليومية لأبناء المملكة السعودية.

رقم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

وفرت الوزارة رقم خاص بالضمان الاجتماعي يستطيع من خلاله المواطنين تقديم الشكاوى والتواصل مع الوزارة لتقديم المقترحات والرقم هو 19911.

في الختام عرضنا لكم كل ما تريد معرفته عن معاش الضمان الاجتماعي المطور من شروط الاستحقاق وموعد الصرف و وطريقة الاستعلام و اهداف النظام الاجتماعي ورقم الاستعلام.