طريقة التسجيل في منصة دعم ريف للحصول على الدعم المالي وشروط الإستحقاق

تعد منصة الدعم الريفي من المنصات المهمة التي تقدم الدعم بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من الخدمات خاصة للقطاع الزراعي كما تقدم تلك المنصة الدعم المادي وتوفير فرص عمل وإتاحة إقامة مشروعات ودفع الأزمات والغرامات المالية حيث تساءل الكثير من السعوديين والمقيمين عليها عن كيفية التسجيل عبر منصة الدعم الريفي وسوف نوضح خلال هذا المقال كيفية تسجيل الدخول عبر منصة الدعم الريفي والموقع المختار للتسجيل في موقع ريف بالمملكة العربية السعودية كما سنوضح الشروط اللازم توافرها للانضمام لتلك المنصة.

كيفية التسجيل عبر منصة ريف الإلكترونية

هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم الدعم ومن أهم تلك المنصات منصة ريف وسوف نوضح خلال تلك السطور كيفية التواصل عبر منصة ريف.

نقوم بالبحث عن منصة ريف الإلكترونية وذلك من خلال محرك جوجل.

نقوم بالضغط على لينك الرابط https://reef.gov.sa/ .

نقوم بالضغط على ايقونة سجل اسفل الصفحة.

سيظهر لنا العديد من البيانات المطلوبة من تحديد الاسم والعمر والجنسية وتحديد الدخل ومكان الإقامة ورقم الهوية ورقم الجوال والمؤهل التعليمي وتحديد السكن الخاص بالمقيم نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مع توضيح الحالة الاجتماعية من اعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل.

سيظهر لنا العديد من البيانات المطلوبة من تحديد الاسم والعمر والجنسية وتحديد الدخل ومكان الإقامة ورقم الهوية ورقم الجوال والمؤهل التعليمي وتحديد السكن الخاص بالمقيم نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مع توضيح الحالة الاجتماعية من اعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل. نقوم بإدخال البيانات الأخرى مثل الحالة الصحية وعدد أفراد الاسرة الخاصة بالمقيم بالمملكة العربية الصحية.

توضيح كيفية المساعدة أو الطلب سواء كان إقامة مشروع خاص بالمشترك أو رأس مال أو حل أزمة مالية أو تحديد سكن.

نقوم بإرفاق عقد إيجار خاص بالمشترك.

توضيح إذا كان المشترك يعاني من إعاقة ذهنية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

نقوم بالتسجيل خلال هذه المنصة بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة.

شروط التسجيل في منصة ريف

هناك العديد من الشروط التي يجب تطبيقها للمشاركة في منصة ريف الإلكترونية ومن أهم تلك الشروط