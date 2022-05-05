عروض تقسيط تويوتا هايلاندر 2022 المساحة والكفاءة في آن واحد بـ1400 ريال

تحتاج تويوتا هايلاندر 2022 إلى 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كلم بشكل تجميعي. هذا الرقم قد يكون أهم حقيقة لأي شخص يتطلع إلى شراء سيارة كروس أوفر جديدة بثلاثة صفوف. منذ إطلاق الجيل الأول عام 2000 حجزت هذه السيارة مكانتها بين سيارات الدفع الرباعي المتطورة. تبذل تويوتا قصارى جهدها للحفاظ على النموذج محدث مع بعض التغييرات الصغيرة. تعرف هايلاندر في اليابان واستراليا باسم Toyota Kluger. ويعتبر أفضل نموذج تم اختباره الإصدار البرونزي لسيارة هايلاندر XLE التي تعمل بالطاقة الهجينة ، فهي تضيف المزيد من القيمة.

تويوتا هايلاندر 2022 من الداخل

تأتي فئة هايلاندر هايبرد Highlander Hybrid LE مع مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا. السيارة مزودة بخاصية التشغيل بضغطة زر ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات. كما أن لديها اشتراكًا لمدة عام في نظام إخطار خدمات الطوارئ المتصلة بالسيارات من Toyota. أما هايلاندر XLE وما فوق فتضيف إلى ما سبق عجلة قيادة قابلة لتدفئة وتحكم مناخي ثلاثي المناطق، مع فتحة سقف ومقاعد من الجلد الصناعي بالإضافة إلى باب خلفي كهربائي. أما الإصدار البرونزي من هايلاندر XLE فيضيف منفذ طاقة بجهد 110 فولت، ومساحات مستشعرة للمطر، ومرآة كاميرا. في حين يأتي الطراز هايلاندر Limited مع مقاعد جلد جيدة التهوية ونظام صوت JBL وعجلات أكبر. أما حزمة البلاتين التي تتصدر فئات هايلاندر فتأتي أيضًا مع شاشة عرض رأسية وشاشة معلومات ترفيهية أكبر مقاس 12.3 بوصة.

سعر هايلاندر Highlander 2022

تتوفر Highlander 2022 في السعودية في 3 فئات فقط عكس ما هو متاح في الأسواق العالمية. يبدأ سعر هايلاندر LE HEV في السعودية عند 145 ألف ريال. أما سعر هايلاندر GLE HEV 4X4 فيبدأ عند 158 ألف ريال . ويصل سعر الطراز الأعلى من هايلاندر LTD HEV 4X4 عند سعر 190 ألف ريال. هذا السعر غير شامل الضريبة المضافة على السيارات بنسبة 15 %.

سعر تويوتا هايلاندر تقسيط

يختلف سعر هايلاندر تقسيط بحسب الدفعة المقدمة وقيمة القسط الشهري والدخل الإجمالي للمشتري. ضمن عروض السنتين من عبداللطيف جميل يمكن تقسيط هايلاندر من خلال سداد 50 % دفعة مقدمة وتقسيط الباقي على 24 شهرًا بواقع 1400 ريال شهريا. وباقي الثمن يسدد في نهاية التمويل. كما يمكن تقسيط هايلاندر ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة حتى 60 شهرًا بواقع 1400 ريال شهريًا. ويكون إجمالي الأقساط 84 ألف ريال. أما المبلغ المتبقي فيوزع ما بين الدفعتين الأولى والأخيرة.