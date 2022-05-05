نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيًا عبر أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة 1443، وذلك سوف يكون إلكترونيا عبر منصة ابشر وفق اتباع خطوات بسيطة، كما أنه يمكن أيضا تجديد تصريح الإقامة وسوف نعرض طريقة الاستعلام عن صلاحيتها بالخطوات خلال السطور التالية.

طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام عن صلاحية مدة الإقامة من خلال منصة ابشر الإلكترونية التي تقدم من حديد من الخدمات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة أبشر.

الضغط على تسجيل الدخول ويختار خدمة أبشر الشخصية.

يكتب المواطن اسمه وكلمة المرور الخاصة به.

ثم يضغط على الشخص على أحد الخيارات لكي يعرف على حقوق الملكية في الإقامة التي سوف تظهر له في الصفحة الرئيسية.

أدخل رقم الإقامة الموجود على جواز السفر.

ثم يكتب رمز التحقق في المكان المخصص له.

سوف تظهر له كل المعلومات المتعلقة بالشخص.

كيفية تجديد تصريح الإقامة من أبشر

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة وهي أيضا تقدم خدمة تجديد تصريح الإقامة و دفع رسوم التجديد من خلال الخطوات التالية:

” الضغط على رابط منصة ابشر https://www.absher.sa.

ثم يختار الشخص خدمة أبشر للأفراد.

يكتب اسمه في خانة اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور التي تم التسجيل بها من قبل.

يحدد الخدمات الإلكترونية التي سوف تظهر له عبر قائمة.

يكتب رقم الإقامة على الخاص به بشكل صحيح.

بعد ذلك اضغط على خدمه تجديد الإقامة.

خدمات منصة ابشر الإلكترونية

لجأت الحكومة للاستخدام التعاملات الإلكتروني بشكل كبير بعد الظروف التي مرت بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، حيث أن ذلك يمنع الزحام الذي يعتبر من عوامل انتشار الفيروس، و تقدم منصة أبشر كثير من الخدمات الإلكترونية للعديد من الأفراد، حيث يتم التعامل معها يكون سهل لتخليص الأوراق ومنها ما يأتي: