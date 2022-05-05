نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر وزارة الموارد hrsd.gov.sa في المقال التالي
إن الاستعلام عن الأهلية الخاصة بالضمان المطور فهي خدمة تقدم من المملكة السعودية للمواطنين الذين يستفيدون من الضمان بالسعودية، حتى يستطيعوا أن يطلعوا على مدى الاستحقاق وكذلك الأهلية، ويحصلوا على هذا المعاش أو أي شيء متعلق بالضمان، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443.
الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443
بإستطاعة أي مواطن بالسعودية أن يجري استعلام إلكترونياً عن أهلية الضمان، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:
- أولاً تدخل بشكل مباشر للموقع الرسمي التابع لمنصة الضمان بوزارة الموارد.
- من القائمة الجانبية بالصفحة الأساسية تختار خدمات إلكترونية.
- من بعد ذلك تدون رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم وتدخل رمز التحقق بالشكل الصحيح
- تضغط على كلمة استعلام.
- يتم نقل المستخدم لصفحة أخرى بها جميع المعلومات والبيانات التي تخص حساب الضمان والاستحقاق والأهلية وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
كيف يمكنني معرفة أنني مقبول بالضمان المطور
نظام الضمان المطور بالمملكة السعودية يوفر لكم طرقاً جديدة يستطيع الفرد عبرها أن يعرف هل أنه مستحقاً ومؤهل للضمان أم لا وهي كالآتي:
- أولاً بعدما يقدم المواطن الطلب للتسجيل بالدعم المسؤولين والموظفين يعالجوا الطلب ويراجع البيانات وتوفر الشروط للشخص.
- إن كان صاحب الطلب شخص مؤهلاً بالفعل يحصل على هذا الضمان ويتم إرسال رسالة قصيرة نصية بالهاتف الذي تم تسجيله بالمنصة لإخباره بأنه تم قبوله في ظرف 20 يوم من التاريخ الخاص بالتقديم.
- وفي الوقت الذي يصل لصاحب التسجيل هذه الرسالة المفيدة بالقبول والتأهل يحصل على الراتب الخاص بالضمان وباستطاعته أن يصرف الراتب بالشهر الذي يليه بشكل مباشر.
خطوات التسجيل بالضمان المطور
بإمكانك أن تقدم طلباً وتسجل بالضمان المطور من خلال القيام ببعض الخطوات السهل اللازمة لهذا الأمر وهي كالآتي:
- تدخل رابط منصة الدعم.
- عليك أن تضغط فوق كلمة إنشاء الحساب الجديد.
- تقوم بإدخال البيانات التي تم طلبها والتي تتمثل برقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة المرور.
- من بعد ذلك يصل للمستخدم رمزاً للتحقق بالهاتف وعليك أن تدخله بالموقع.
- تتابع إدخال بقية المعلومات التي تم طلبها.
- تضغط بعدها على طلب الضمان وتدخل جميع البيانات.
- ثم تنقر على كلمة إرسال الطلب.
- ستظهر إليك رسالة تفيد بأنه قد تم الإرسال للطلب بمنتهى النجاح.
- تعالج الطلب ويتم مطابقة جميع البيانات وتراجع الشروط من الموظفين المختصين ثم يعلنوا المواطن بالنتيجة في مدة قدرها 20 يوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر وزارة الموارد hrsd.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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