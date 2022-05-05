الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر وزارة الموارد hrsd.gov.sa

إن الاستعلام عن الأهلية الخاصة بالضمان المطور فهي خدمة تقدم من المملكة السعودية للمواطنين الذين يستفيدون من الضمان بالسعودية، حتى يستطيعوا أن يطلعوا على مدى الاستحقاق وكذلك الأهلية، ويحصلوا على هذا المعاش أو أي شيء متعلق بالضمان، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بإستطاعة أي مواطن بالسعودية أن يجري استعلام إلكترونياً عن أهلية الضمان، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تدخل بشكل مباشر للموقع الرسمي التابع لمنصة الضمان بوزارة الموارد.

من القائمة الجانبية بالصفحة الأساسية تختار خدمات إلكترونية.

من بعد ذلك تدون رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم وتدخل رمز التحقق بالشكل الصحيح

تضغط على كلمة استعلام.

يتم نقل المستخدم لصفحة أخرى بها جميع المعلومات والبيانات التي تخص حساب الضمان والاستحقاق والأهلية وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

كيف يمكنني معرفة أنني مقبول بالضمان المطور

نظام الضمان المطور بالمملكة السعودية يوفر لكم طرقاً جديدة يستطيع الفرد عبرها أن يعرف هل أنه مستحقاً ومؤهل للضمان أم لا وهي كالآتي:

أولاً بعدما يقدم المواطن الطلب للتسجيل بالدعم المسؤولين والموظفين يعالجوا الطلب ويراجع البيانات وتوفر الشروط للشخص.

إن كان صاحب الطلب شخص مؤهلاً بالفعل يحصل على هذا الضمان ويتم إرسال رسالة قصيرة نصية بالهاتف الذي تم تسجيله بالمنصة لإخباره بأنه تم قبوله في ظرف 20 يوم من التاريخ الخاص بالتقديم.

وفي الوقت الذي يصل لصاحب التسجيل هذه الرسالة المفيدة بالقبول والتأهل يحصل على الراتب الخاص بالضمان وباستطاعته أن يصرف الراتب بالشهر الذي يليه بشكل مباشر.

خطوات التسجيل بالضمان المطور

بإمكانك أن تقدم طلباً وتسجل بالضمان المطور من خلال القيام ببعض الخطوات السهل اللازمة لهذا الأمر وهي كالآتي: