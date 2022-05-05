نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للشباب والفتيات المقبلين على الزواج اطلب مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف ريال بالشروط الجديدة في المقال التالي

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول دعم سند، يتسال العديد من المقبلين على الزواج عن الشروط الجديدة للحصول على دعم سند من ولى العهد محمد بن سلمان، فقد أعلن من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن إمكانية الحصول على 20 ألف ريال سعودي من المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار لدي الفئات الغير قادرة على تحديات الحياة، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على دعم سند وكيفية التقديم عليه وكيفية الاستعلام عن احقيتك لمن سجل فى دعم سند بالتفصيل، حيث تعد مبادرة سند محمد بن سلمان أحد أفضل المبادرات والبرامج الاجتماعية الغير ربحية وتقدم مساعدات مالية مجانية للمواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الضوابط والشروط الجديدة، وتسعي مبادرة سند إلى مساعدة الشباب من الجنسين “ذكور وإناث” المقبلين على الزواج، والذين يقل دخلهم الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي والعاطلين عن العمل، بشرط أن يقل أعمارهم عن 40 عام، وتقوم مبادرة سند محمد بن سلمان على تقديم الدعم المالي للشباب السعودي وخاصة الغير قادرين بالإضافة إلى السعي في تحقيق مبدأ المساواة بين طوائف الشعب وتحقيق رؤية المملكة فى 2030. الشروط الواجب توافرها للتقديم في سند محمد بن سلمان: أن يكون الزوج ذو جنسية سعودية من الأساس بالإضافة إلى أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يتراوح عمر المتقدم في حالة كونه زوج بين 21 عام حتى 40 عام ولا يتعدى ذلك.

من الضروري أن يكون الزواج الأول للرجل.

من أهم الشروط أن يكون المتقدم وشريكه (الزوج والزوجة) حاصلين على الثانوية العامة في الأقل.

ضرورة إتمام دورة الوعي المالي ويشترط أن تكون تم اجتيازها بدرجة 60% بحد أدنى لا تقل عن هذا المعدل

الراتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 4 آلاف ريال سعودي ولا يتعدى ذلك.

يكون المهر بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك. كيفية التسجيل في مساعدة سند محمد بن سلمان: ادخل على رابط منصة سند محمد بن سلمان.

صم تقوم بإختيار نوع المساعدة “سند الزواج”.

ثم عليك بقراءة الشروط بعناية شديدة والموافقة عليها.

التأكد من الاشتراك في الدورة الهامة التي تتعلق “بالوعي المالي” والتمكن من اجتيازها.

ثم عليك بتسجيل بيانات المتقدم.

ويجب عليك مراجعة المعلومات المدخلة جيداً. كيفية الاستعلام عن مبادرة سند: ادخل على برنامَج سند محمد بن سلمان.

الضغط على مبادرة سند.

اختيار أيقونة تقديم الطلب.

أن يقوم الشخص المتقدم بتسجيل رقم اهوية الخاص به والتأكد من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح.

ثم تقوم بالتعرف على حالة الطلب. عمر شويل - جدة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج اطلب مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف ريال بالشروط الجديدة - ثقفني

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