نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب واستلم قرض يصل إلى ٢٠٠ ألف ريال لامتلاك سيارة من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل سيارة يصل الى 200 الف ريال بشروط ميسرة للغاية وأسرع تمويل من أجل شراء السيارة التي ترغب فيها،حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من افضل بنوك المملكة في تقديم تمويلات مختلفة ومتنوعة وتناسب جميع شرائح المجتمع وللرجال والنساء والموظفين بالقطاع العام والخاص والمتقاعدين، ونوضح الشروط اللازمة للحصول على التمويل أهم مزايا تمويل سيارة من بنك التنمية وكيفية التقديم على التمويل، وتصل القيمة المالية الخاصة بالتمويل لنحو ٢٠٠ ألف ريال، كما تعتمد القيمة المالية وحجمها على النوع والموديل الخاص بالسيارة، وأهم التفاصيل الخاصة بالقرض والقيمة التمويلية للسيارة حيث يقدم بنك التنمية قرض الأجرة العامة ويصل مبلغ ١٠٠ ألف ريال سعودي، ويقدم البنك أيضا قرض الأجرة الخاصة وتبلغ قيمتها حوالي ١٥٠ ألف ريال سعودي، ويقدم البنك كذلك تمويل النقل الخاص بالمدارس، وتصل القيمة لنحو ٢٠٠ ألف ريال سعودي. شروط الحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية: يتاروح عمر المتقدم بدءً من 20 عام حتى 60 عام، وفي حالة كون المتقدم شخص متقاعد تكون الحد الأقصى له 65 ولا يتجاوز ذلك.

ألا تكون عليه أقساط آخرى لقرض اخر لدى بنك التنمية الاجتماعية.

يشترط اجتياز مجموعة من البيانات الائتمانية والفحص الائتماني للشخص طالب القرض.

يشترط الا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

يشترط أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

كما يشترط ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهر.

يشترط في المتقدم أن يكون حامل لرخصة القيادة وعدم وجود مخالفات مرورية للحصول على القرض. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية: مطلوب تقديم البطاقة الشخصية.

مطلوب كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل بمنصة أبشر الخاص بك.

ومطلوب احضار رقم الآيبان للحساب البنكي الخاص بالمتقدم على الطلب ببنك التنمية الاجتماعية.

مطلوب تقديم وثيقة بها العنوان الوطني للشخص المتقدم.

مطلوب تقديم شهادة العمل. كيفية طلب الحصول على تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية: ادخل على الرابط الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

ثم تقديم طلب تمويل سيارة.

ثم تقوم بملء وادخال جميع البيانات.

ثم يقوم البنك بالتأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم عليك بإكمال باقي النماذج التي يتم طلبها منك.

ثم تقوم بإرسال ورفع الاوراق والمستندات المطلوبة منك سواء كانت بشكل إلكتروني أو عن طريق البريد.

وبعد ان تتم الموافقة يقوم بنك التسليف بصرف قيمة قرض السيارة للمورد أو الوكيل، وبهذا تحصل على سيارتك. عمر شويل - جدة اطلب واستلم قرض يصل إلى ٢٠٠ ألف ريال لامتلاك سيارة من بنك التنمية الاجتماعية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اطلب واستلم قرض يصل إلى ٢٠٠ ألف ريال لامتلاك سيارة من بنك التنمية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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