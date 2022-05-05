نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور الجديد sbis.hrsd وخطوات التحقق من الضمان المطور في المقال التالي
شروط الضمان المطور الجديد، للمستفيدين الجدد من الضمان الاجتماعي الجديد 1443، هي أول ما يجب على المستفيد الاطلاع عليه، لمعرفة هل هو من المؤهلين بشكل مبدئي، للحصول على دعم الموارد البشرية أم لا، خاصة عقب قرار الموارد البشرية، بمد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، لكل من لم يستطع اللحاق بالتسجيل الجديد منذ أن تم الإعلان عنه مسبقًا، خلال الفترة الماضية من المستحقين لصرف راتب الدعم الجديد، حيث تم فتح باب التسجيل لعدد جديد من المستفيدين، ممن تنطبق عليهم الضوابط المعلنة، التي تم فرضها من جانب الموارد البشرية، حتى تتحقق العدالة في صرف الراتب، ووصوله للأسر التي تستحق الحصول على الدعم، ويشترط أن تتطبق شروط الضمان المطور الجديد على كافة المستفيدين، وفقا لحالتهم الاجتماعية وطبيعة العمل والأملاك، وعددًا من الضوابط العامة والخاصة الأخرى.
شروط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd
وضعت الموارد البشرية مجموعة من الشروط، لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd، ومنها شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة، وشروط الضمان المطور للموظفين، وكذلك شروط الضمان المطور للمتقاعدين، وأيضًا شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وأيضًا شروط الضمان المطور للمطلقات، بالإضافة إلى شروط الضمان المطور للعزباء، فكل فئة لها مجموعة من الشروط التي يجب توافرها بالنسبة لها، حتى يتم صرف راتب الضمان، عقب إبلاغ المستحق لأهليته واستحقاقه للراتب. ومن الشروط العامة لصراف راتب الضمان ما يلي:
- يجب أن يكون المستفيد الجديد من الضمان الاجتماعي أحد أبناء المملكة العربية السعودية.
- وفيما يتعلق بالأملاك والثروات؛ يشترط ألا يمتلك المستفيد، أية أملاك عقارية أو حيازة زراعية أو تجارية يتربح منها.
- ولابد ألا يكون المستحق، قد تم قبوله من قبل، في إحدى الدور الوطنية التابعة للحكومة، مثل دور الرعاية الصحية، أو المستشفيات المجانية التابعة للموارد البشرية السعودية.
- ويشترط أن يعمل المستفيد على تعليم الأبناء، وأن يؤهل الكبار منهم للعمل، حتى يتأهلوا للتوظيف وفقا لما تطرحه الحكومة من وظائف مناسبة لهم.
التحقق من الضمان المطور
- ابدأ أولا بزيارة رابط موقع وزارة الموارد البشرية.
- وبعد ذلك انتقل إلى رابط الضمان الاجتماعي الجديد.
- ثم اعمل على اختيار “تبويب المعلقات” من الموقع أمامك.
- وبعد ذلك انظر هل توجد أية مبالغ تم رصدها في الحساب.
- وإذا كان لديك رصيد بالحساب فاعلم أنك مؤهل لصرف راتب الضمان.
- وبعدها سوف تصلك رسالة أنه تم التحقق بنجاح الضمان المطور وتعني أنك سوف تتسلم راتبك بالشهر التالي.
- وتعني الرسالة أنه قد تم التأكد من صحة رقم الآيبان بحسابك البنكي.
- ويمكنك سحب رصيد الضمان الاجتماعي برقم الآيبان الذي قمت بإدخاله أثناء ملء البيانات والتسجيل في الضمان المطور.
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