نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والهوية بواسطة بوابة مقيم ومنصة أبشر والجوازات في المقال التالي

تقوم المنصات الالكترونية مثل منصة ابشر ومنصة بوابة مقيم وكذلك منصة الجوازات بتقديم خدمات عديدة للمواطنين السعوديين والمقيمين حيث يمكنك من خلال هذه المنصات ان تقوم بالاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والهوية والجوازات بواسطة بوابة مقيم ومنصة أبشر،وسوف نوضح بداخل المقال خطوات وطريقة وكيفية الاستعلام بكل الطرق ومن خلال اية منصة من المنصات المذكورة سلفا، حيث تقوم الحكومة السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين وللمقيمين،الأمر الذي يساهم إلى حد بعيد في إجراء المعاملات إلكترونياً، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية ومراجعة الدوائر الخاصة بتنظيم عدد من المعاملات. كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط: ادخل على رابط منصة أبشر الإلكترونية

يقوم بعد ذلك المتقدم بتسجيل الدخول

الضغط على ايقونة الاستعلامات.

الضغط على أيقونة الجوازات.

ثم تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة عند عملية التسجيل ومن ضمن هذه البيانات (رقم الإقامة – رقم التأشيرة – رقم الرخصة الخاصة بالإقامة).

ثم تقوم بتسجيل رقم هوية الكفيل.

ثم عليك بكتابة الرمز الذي سوف يظهر لك.

ولمراجعه البيانات التي تم إدخالها انقر على عرض. خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم: ادخل على رابط بوابة مقيم.

ثم النقر على ايقونة تأشيرة التحقق.

ثم النقر على ايقونة استخدام رقم الإقامة للتحقق.

التأكد من كتابة رقم الإقامة

أن يقوم المتقدم بتحديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة وهي تشمل (تاريخ الميلاد – البريد الإلكتروني – رقم الجواز – رقم التأشيرة المطابق – الاسم – موعد الإقامة – والموعد النهائي للتأشيرة – ومطابقة المعلومات).. خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج نهائي بواسطة بوابة مقيم: ادخل على رابط موقع بوابة مقيم.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تبويب خدمة التحقق من التأشيرة.

إدخال رقم تأشيرة الخروج النهائي.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتتمثل في رقم الإقامة وتاريخ الميلاد وغيرها.

الضغط على أيقونة عرض. كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة الخاصة بالمقيم: ادخل على رابط بوابة أبشر.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة ابشر أفراد.

ثم عليك بتسجيل الدخول الى الحساب الخاص.

ثم عليك باختيار التأشيرة المناسبة.

إدخال رقم الإقامة الخاص بالمقيم.

ثم عليك بملء وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المحددة مراجعة كافة البيانات الشخصية بعد النقرعلى عرض والتأكد من صحتها. كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية مقيم: ادخل على رابط منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية تجهيز كافة البيانات الشخصية اللازمة.

ثم عليك بمراجعة البيانات الشخصية التي تم إدخالها والتأكد منها.

التأكد من إدخال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والهوية بواسطة بوابة مقيم ومنصة أبشر والجوازات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والهوية بواسطة بوابة مقيم ومنصة أبشر والجوازات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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