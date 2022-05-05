نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوري اطلب الان من كوارا للتمويل بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال بدون كفيل الشروط وكيفية التقديم والرابط في المقال التالي

تعد شركة كوارا للتمويل من أكثر الشركات بحثاً في السعودية في الآونة الأخيرة، حيث يفكر العديد من الأشخاص المواطنين في السعودية في تقديم طلب للتمويل وطلب قرض من بنك او شركة مصرفية تقوم باعطاء قروض بشروط ميسرة وفورية وبدون كفيل للمواطن أو المقيم داخل أراضي المملكة، وكانت شركة كوارا من افضل شركات التمويل والتي تقدم تمويلات مالية بشروط ميسرة للغاية وباقساط حتى 60 شهرا، حيث تعد الشركة واحدة من أكبر شركات التمويل في المملكة، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل وكيفية التقديم على التمويل واهم مزايا تمويل شركة كوارا، حيث تتيح شركة كوارا أنظمة تمويل مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من أجل تمكين الأفراد من تطوير أنشطتهم التجارية وكذلك العديد من الإلتزامات والإحتياجات الشخصية الأخرى. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من كوارا : من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم مالكاً للسجل الائتماني ويشترط أن يكون السجل جيد.

كما يشترط في المتقدم ان يعمل بالقطاع العسكري كفرد أو كأحد الضباط أو بالقطاع الخاص أو الحكومي.

إمكانية الاستافدة من التمويل من قبل الأشخاص المتقاعدين.

من الضروري الراتب الشهري بالمواطن أو المعاش الخاص بالتقاعد لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد ادنى.

بدون كفيل حتى 100 الف ريال سعودي.

ألا تكون الخدمة الخاصة بالعسكريين أقل عن ستة شهور.

وتكون فترة الخدمة لعاملي القطاعين الخاص والحكومي ثلاث شهور فأكثر.

يتميز التمويل بإمكانية السداد على فترات طويلة بشكل مرن على مدار 5 سنوات كيفية الحصول على تمويل شركة كوارا: للحصول على التمويل يجب الدخول على رابط موقع شركة كوارا للتمويل.

ثم نقوم بالدخول إلى ايقونة تبويب “تعبئة نموذج تمويل نقدي سريع.

أن يكون الكتقدم سعودي الجنسية ورفع صورة من الهوية الوطنية للتأكد من صحة المتقدم وبياناته.

أما في حالة أن المتقدم غير سعودي التأكد من رفع صورة من جواز السفر أو رقم الإقامة الخاص به التي يثبت صحة المعلومات المقدمة، بالإضافة إلى تقديم عقود عمل وسكن وغيرها من الأوراق الثبوتية الأخرى.

ويشترط على المتقدم أن يقوم بتوفير كشف حساب بنكي خاص به لفترة لا تقل عن 3 أشهر. مزايا تمويل شركة كوارا: بدون كفيل وبدون رسوم وتمويل سريع فور التقديم يتم الصرف.

بدون موافقة الكفيل وبدون شرط تحويل راتب.

تمويل بأقساط مريحة لجميع العملاء تصل إلى 60 شهرا.

تصل قيمة المبالغ المالية التي يتم توفيرها إلى 250,000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة فوري اطلب الان من كوارا للتمويل بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال بدون كفيل الشروط وكيفية التقديم والرابط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوري اطلب الان من كوارا للتمويل بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال بدون كفيل الشروط وكيفية التقديم والرابط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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