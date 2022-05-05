نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على طلب مساعدة فورية لتسديد القروض والتمويلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على طلب مساعدة فورية لتسديد القروض والتمويلات من الديوان الملكي من الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين. حيث يُعد الديوان الملكي من أهم الهيئات التي تقدم الخدمات للمواطنين ويمكن تقديم الشكاوى إليها للبت فيها. وفي السطور المُقبلة سوف نتعرف على خطوات التقديم على طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي.

التقديم على طلب مساعدة فورية من الديوان الملكي السعودي

يمكن التقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي على النحو الآتي:

أولًا: تسجيل الدخول في موقع الديوان الملكي.

ثانيًا: تحديد الخدمات الإلكترونية

ثالثًا: يتم عرض نموذج الطلب ثم كتابة البيانات المطلوبة، والتأكد بعد ذلك من صحة البيانات المكتوبة

رابعًا: النقر على إرسال وانتظار الرد خلال أيام قليلة من تقديم الطلب.

رابط التقديم على طلب مساعدة فورية لتسديد القروض والتمويلات

يتم التقديم على مساعدة فورية من الديوان الملكي لتسديد القروض أو منح أراضي مجانية أو المساعدات الصحية أو أيًا من أنواع المساعدات الأخرى عبر رابط الموقع الرسمي لديوان الملكي السعودي.

رقم الديوان الملكي للمساعدات المالية

يقدم الديوان الملكي رقم هاتف لمساعدة المواطنين على التواصل مع موظفي الديوان هو الرقم 800400000 من داخل المملكة، ويتم توفير رقم ومن خارج السعودية على الرقم 920030003. ورقم الفاكس 00966114803572، واتصل على 92002220.

شروط الحصول على المساعدات من الديوان الملكي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم من الطبقة محدودة الدخل أو الفقيرة ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يجب تقديم الأوراق والمستندات وقت التسجيل.

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أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي

منح الأراضي الحرة.

تقديم المساعدات المالية.

تسديد الديون على المواطنين.

المساعدات الطبية وتوفير العلاج.

العفو الملكي عن الأسرى بعد سقوط حقوق المملكة.

تقديم الشكاوى والاقتراحات والرد على التظلمات.

تسديد القروض للبنوك لمن يثُبت عدم قدرته على السداد.

إلى هنا نكون قد قدمنا كل المعلومات المتعلقة بمقالنا حول التقديم على طلب مساعدة فورية لتسديد القروض والتمويلات، وشروط التقديم على المساعدة المالية، ورقم الديوان الملكي داخل المملكة وخارجها للاستفسار عن مساعدات الديوان الملكي المقدمة لكافة المواطنين، ويشرط عمل حساب على موقع الديوان الملكي للاستفادة من هذه الخدمات.