خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالنظام الجديد منصة ابشر absher

أصبح من السهل الآن على الكثير من الأشخاص أن يقوموا بالاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وذلك بعد ما قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن كافة مخالفات المرور للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالنظام الجديد:

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن كافة المخالفات المرورية من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين بالسعودية فيمكن من خلال منصة أبشر سواء برقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم السجل المدني أو من خلال الاتصال بأي رقم من الأرقام الآتية سواء الخط الساخن 920020405، ويمكن من خلال الرقم التالي 00966114419688 أو من خلال الرسائل النصية وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر:

أولا يتم التوجه إلى الرابط الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم يتم اختيار قائمة خدماتي. بعد ذلك يتم اختيار حركة المرور. ثم يتم اختيار أيقونة التحقيق الشامل في المخالفات المرورية. بعد ذلك يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة وهي كلًا من اسم صاحب السيارة ورقم الرخصة مع رقم لوحة السيارة.

خطوات الاعتراض على المخالفات عبر منصة أبشر:

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

بعد ذلك يتم اختيار أمر خدماتي ثم يتم اختيار خدمات المرور.

ثم يتم اختيار أمر الاعتراض على المخالفات المرورية.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع منكم من أجل أن يتم إتمام العملية.

ما هي أنواع المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية؟

من المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية كلًا من قيادة المركبة بدون ترخيص وإشارة مكسورة الزاوية في المكان المقابل مع الذهاب في الطريق المعاكس واستخدام الهاتف خلال قيادة السيارة.