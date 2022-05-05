نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام المرور في السعودية 1443 واجازة عيد الفطر في المرور السعودي في المقال التالي
اوقات دوام المرور بعد العيد حيث تختلف عودة اوقات الدوام لموظفي القطاعات العامة والخاصة، في المملكة العربية السعودية وذلك في محل قانون العمل الذي ينظم كافة الإعدادات في القطاعات المختلفة لائحة الخدمات المدنية وجميع العطلات في القطاع الحكومي، حيث بدأت اجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة القادمة انتهاء إجازة عيد الفطر وسوف نعرض لهم بالتفاصيل عودة الدوام خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.
دوام المرور في السعودية
تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في اثنين من شهر مايو لعام 2022 الموافق 21 شهر شوال لعام 1443 وذلك احتفالا بعدها انتهاء شهر رمضان المبارك من الصيام، حيث أن دوام المرور في المملكة العربية السعودية يعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك على النحو التالي
- بداية الدوام الصباحي من الساعه 7:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا
- تبدا الدوامات الليلية من الساعة 3:30 مساء حتى الساعه 8:30 مساء
موعد دوام المرور في السعودية 1443
يحصل جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية على أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تبعا عني لائحة العمل التنفيذية التي تنص على العطلات والاجازات الرسمية، وكذلك لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، لتأتي مواعيد الاجازة للقطاعات المختلفة على النحو التالي
- اجازة عيد الفطر في القطاعات العامة والتي تبدأ لجميع الموظفين من يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر رمضان والموافق 26 من شهر أبريل لعام 2022، حيث انها تنتهي يوم الجمعة خمسة من شهر شوال لعمل 1443 والموافق ستة من شهر مايو لعام 2022، وذلك وفقا للقانون العمل المادة 127 في لائحة الموارد البشرية والخدمة المدنية
- اجازة عيد الفطر اللي قطاعات الخاصه، حيث ان وزاره الموارد البشرية أصدرت بيانا بمنح جميع موظفي القطاع الخاص عطله رسميه تبدأ من يوم السبت الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1443 والموافق 30 من شهر أبريل لعام 2022،حيث ان مدة هذه الاجازة تكون أربعة أيام متتالية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ثلاثة من شهر شوال لعام 1443 والموافق اربعه من شهر مايو لعام 2022 وذلك وفقا لأحد تنفيذية في قانون العمل
- بينما تأتي إجازة عيد الفطر المبارك لجميع البنوك والتي بدأت فيه يوم الخميس الموافق 27 من شهر رمضان لعام 1443 الموافق 28 من شهر أبريل لعام 2022 وذلك تبعا لبيان رسمي صدر عن البنك المركزي السعودي وسوف تنتهي الاجازه ليعود الدوام في جميع البنوك يوم السبت ستة من شهر شوال لعام 1443 الموافق 7 من شهر مايو لعام 2022 حتى يعود الدوام يوم الاحد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد دوام المرور في السعودية 1443 واجازة عيد الفطر في المرور السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.