مواعيد دوام المرور في السعودية 1443 واجازة عيد الفطر في المرور السعودي

اوقات دوام المرور بعد العيد حيث تختلف عودة اوقات الدوام لموظفي القطاعات العامة والخاصة، في المملكة العربية السعودية وذلك في محل قانون العمل الذي ينظم كافة الإعدادات في القطاعات المختلفة لائحة الخدمات المدنية وجميع العطلات في القطاع الحكومي، حيث بدأت اجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة القادمة انتهاء إجازة عيد الفطر وسوف نعرض لهم بالتفاصيل عودة الدوام خلال السطور التالية من خلال موقع ثقفني.

دوام المرور في السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في اثنين من شهر مايو لعام 2022 الموافق 21 شهر شوال لعام 1443 وذلك احتفالا بعدها انتهاء شهر رمضان المبارك من الصيام، حيث أن دوام المرور في المملكة العربية السعودية يعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك على النحو التالي

بداية الدوام الصباحي من الساعه 7:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا

تبدا الدوامات الليلية من الساعة 3:30 مساء حتى الساعه 8:30 مساء

موعد دوام المرور في السعودية 1443

يحصل جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية على أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تبعا عني لائحة العمل التنفيذية التي تنص على العطلات والاجازات الرسمية، وكذلك لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، لتأتي مواعيد الاجازة للقطاعات المختلفة على النحو التالي