نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوالات تقسيط بدون مقدم stc وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوالات تقسيط بدون مقدم stc هي أحدث الخدمات التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية بعد فرض مجموعة من شروط الأهلي لاستحقاق أقساط جوالات stc خلال الفترة الحالية ففي ظل المبادرات التي تُعلن عنها الشركة على مدار العام لكي تواكب احتياجات العصر تم إطلا خدمة تقسيط جوالات بدون كفيل وبدون دفعة أولى عن طريق التعاون مع واحدة من أهم جهات التمويل بالمملكة وهي كوارا للتمويل وحلول التقسيط المختلفة، وسوف نتعرف على شروط تقسيط جوالات بدون فوائد أو بدون الدفعة الأولى.

جوالات تقسيط بدون مقدم stc

متاح خلال الفترة الراهنة إمكانية شراء الأجهزة الذكية المتمثلة في الجوالات وسداد القيمة الإجمالية على دفعات شهرية يتم تحديدها من خلال العميل، وهذه تعتبر من أكثر الخدمات التي ساهمت في تميز شركة الاتصالات السعودية، ولكن للحصول على جوالات تقسيط بدون مقدم stc لابد من معرفة كافة الشروط الخاصة بالأهلية للموظفين في كافة القطاعات.

فقد انقسمت شروط الأهلية لاستحقاق جوال تقسيط من الاتصالات في الحالة الوظيفية، فالموظفين في القطاع الحكومي فترة الالتحاق بالمؤسسة ينبغي ألا تكون أقل من ثلاثة شهر مع إثبات المدة في شهادة تعريف الراتب والذي ينبغي ألا يكون أقل من ثمانية آلاف ريال سعودي إذا كان العمر 21 عام، بينما إذا كان الحد الأدنى للعمل خمسة وعشرين عام هنا تختلف قيمة الراتب لتصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي فقط.

أعطت الشركة الحق في تقسيط الجوالات للعاملين في المؤسسات العسكرية من الأفراد بحسب العمر والراتب، فإن كان العمر لا يقل عن الخامسة والعشرين فالراتب لا بد ألا يكون أقل من ثمانية آلاف ريال سعودي لاستحقاق تقسيط الجوالات بدون دفعة أولى.

التقديم على عروض تقسيط جوالات من الاتصالات

من أجل التسجيل في عروض تقسيط جوال ذكي من stc يتم اللجوء إلى الخطوات التالية:

بعد معرفة الشروط والأحكام وتعبئة الاستمارة المطلوبة للتسجيل قم بالتقديم للحصول على تمويل بحد أقصى 30 ألف ريال.