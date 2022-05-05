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عمر شويل - جدة موعد عودة الدوام بعد إجازة عيد الفطر 1443 في السعودية للقطاعين الخاص والعام، هذا من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنون السعوديون. حيث تبددأ الحكومة والقطاع الخاص بالعودة إلى العمل وممارسة حياتهم بعد عيد الفطر 1443، حيث كانت حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مواعيد الإجازات، وهي أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة، وموعد العودة للعمل بعد عيد الفطر 1443 في المملكة لمختلف المؤسسات، حيث ان الحكومة تسعى دائما لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل مستمر.

موعد عودة الدوام بعد إجازة عيد الفطر 1443 في السعودية

وبحسب وزارة الموارد البشرية، فإن البنوك ستعيد فتح أبوابها لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للمواطنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الأربعاء، الذي يوافق اليوم الرابع من شهر شوال الحالي 5 مايو المقبل 2022.

الجهة المسؤولة عن تحديد جدول إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص والعام. كما هو الحال مع المؤسسات الأخرى ، سيكون يوم العودة إلى العمل بعد عطلة الفطر 1443 في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

يستأنف القطاع الحكومي العمل في السادس من شوال 1443 ، الموافق 7 مايو 2022 ، بعد انتهاء فترة اجازة عشرة أيام.

سوف يتم استئناف القطاع الخاص ويعود موظفيه في يوم الخميس 5 شوال لعام 1443 وهذا سيكون موافق 6 مايو 2022 بعد 4 أيام إجازة.

موعد عودة الدوام في المدارس والجامعات السعودية

سوف يكون عودة الدراسة إلى مدارس وجامعات المملكة العربية السعودية ستتم. يوافق 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022، ولجميع العاملين في مجال التعليم في المملكة، بمن فيهم المدرسون والإداريون، وكذلك الطلاب والطلاب القادمون، يستأنف الدراسة بعد الاحتفال بعيد الفطر في المملكة العربية السعودية 1443، حيث يقضي الطلاب إفي المدارس حتى 24 شوال ، الموافق 25 مايو 2022.

عودة العمل بالبنوك السعودية شوال 1443

وكما ورد سابقاً بخصوص عطلة عيد الفطر، فقد أنهت البنوك السعودية أعمالها واستأنفتها اليوم الأربعاء 4 شوال 1443 ، الموافق 5 مايو 2022 ، وسيستمر العمل حتى نهاية شهر رمضان هذا العام، حيث كان هناك أمر ملكي فوري لضمان عدم تعريض مصالح المواطنين للخطر، من أجل خدمة مصالح المملكة، يجب على القائمين على شؤونها دائمًا مراعاة راحة المواطن السعودي، وواصلت البنوك السعودية تقديم خدماتها لجميع السعوديين، سيصل مواطنو ومقيمو المملكة المتحدة حتى آخر يوم ممكن قبل الاحتفال بعيد الفطر عام 2022.