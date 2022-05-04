نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
يبحث الملايين من مُحبي كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الباطن في الدوري السعودي على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل، وقد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات الحالية على موقع تويتر نظراً لإقتراب موعد إقامة المباراة، وينتظر الجمهور السعودي هذه المباراة بفارغ الصبر نظراً للتوقعات حولها بأنها ستكون مباراة مليئة بالإثارة والمتعة الكروية، فكلا الفريقين الأهلي والباطن يسعى إلى الفوز بالثلاث نقاط للمباراة لتحسين ترتيبه في جدول الدوري للمنافسة على الصعود إلى المراكز الاولى في الجدول، فالنادي الأهلي السعودي يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة بينما يحتل نادي الباطن المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة في جدول الدوري، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” توقيت مباراة الأهلي السعودي والباطن والقنوات الناقلة لها في إطار اهتمامنا بكل أخبار مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإلى نص المقال.
موعد مباراة الأهلي والباطن
يلتقى فريقي الأهلي والباطن اليوم الخميس الرابع من شهر مايو في مباراة صعبة وهامة حيث تُعد هذه المباراة هامة للفريقين لتحسين ترتيبه في منافسات الدوري، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة عبر الجدول التالي:
|المباراة
|الأهلي والباطن
|الموعد
|اليوم الخميس 4 مايو
في تمام الساعة 7:50م بتوقيت مصر
8:50م بتوقيت السعودية
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات SSC الرياضية
|الملعب
|ملعب نادي الباطن
الأهلي والباطن
ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لقاء النادي الأهلي السعودي بنظيره الباطن ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، ومن الجدير بالذكر أن الإتحاد السعودي لكرة القدم قد أوقف مباريات الدوري لمدة شهر حتى تنتهى بطولة دوري آبطال آسيا وقد بدأ الدوري مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي أصبح له جمهور كبير خارج المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة فقد تطورت كرة القدم السعودية بشكل كبير.
واخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد أوضحنا لكم كافة الأخبار عن المباراة المرتقبة ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال لديكم يُمكنكم متابعتنا عبر التعليقات بالأسفل فقط اترك سؤالك وسوف نقوم بالرد عليه في أسرع وقت ممكن
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