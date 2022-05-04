موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث الملايين من مُحبي كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الباطن في الدوري السعودي على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل، وقد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات الحالية على موقع تويتر نظراً لإقتراب موعد إقامة المباراة، وينتظر الجمهور السعودي هذه المباراة بفارغ الصبر نظراً للتوقعات حولها بأنها ستكون مباراة مليئة بالإثارة والمتعة الكروية، فكلا الفريقين الأهلي والباطن يسعى إلى الفوز بالثلاث نقاط للمباراة لتحسين ترتيبه في جدول الدوري للمنافسة على الصعود إلى المراكز الاولى في الجدول، فالنادي الأهلي السعودي يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة بينما يحتل نادي الباطن المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة في جدول الدوري، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” توقيت مباراة الأهلي السعودي والباطن والقنوات الناقلة لها في إطار اهتمامنا بكل أخبار مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإلى نص المقال.

موعد مباراة الأهلي والباطن

يلتقى فريقي الأهلي والباطن اليوم الخميس الرابع من شهر مايو في مباراة صعبة وهامة حيث تُعد هذه المباراة هامة للفريقين لتحسين ترتيبه في منافسات الدوري، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة عبر الجدول التالي: